Tolle Idee! Im Kanton Zürich ist es vorbei mit den mühsamsten aller Baustellen. Jenen, mit welchen die Infrastruktur im Straßen-Soussol in Schuss gehalten wird, die Gas-, Strom-, Glasfaser-, Wasser- und anderen Leitungen. Kaum ist eine neue drin, muss eine alte raus. Ohne Konzept, ohne Koordination, Hauptsache, jeden Sommer die Straße aufreißen.

Damit soll nun also Schluss sein. Die bürgerliche Mehrheit im Zürcher Kantonsrat hat entschieden, dass sich künftig private Investoren an der Trinkwasserversorgung beteiligen dürfen.

Was das mit den Baustellen zu tun hat? Später.

Hoch emotional ging es diese Woche zu und her im Rathaus am Zürcher Limmatquai. Die Linke kämpfte in der dritten Sitzung zum Wassergesetz mit Ideologie, Emotionen und Argumenten. Sie warnte vor "waghalsigen Experimenten" mit dem kostbarsten aller Güter und vor geldgierigen Investoren, welche die Infrastruktur verlottern lassen und es nur auf die "prall gefüllten" Tresore der Wasserversorgungsgesellschaften abgesehen hätten. Sie stellte sich vor, wie man sich beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé bereits die Hände reibt im Hinblick auf das Geschäft mit dem Nass. Es lockt nicht mehr nur in fernen Ländern des Südens, sondern auch in Dietikon oder Sternenberg. Und die Redner gaben zu bedenken, dass 1999 in Berlin private Investoren ins Wassergeschäft gelassen wurden. Was dann geschah? Der Wasserpreis stieg in der deutschen Hauptstadt um ein Drittel.

Doch die Linke blieb chancenlos. Mit 100 zu 64 Stimmen nahm der Kantonsrat einen Passus ins neue Gesetz auf, der es Privaten erlaubt, sich an den Wasserversorgungsgesellschaften zu beteiligen. Er tat dies gegen den Willen des Regierungsrats. Dieser wollte, dass die Angelegenheit ganz in den Händen der Gemeinden liegt.

Die bürgerlichen Zürcher sind auf dem Privatisierungs-Trip – oder tun sie nur so? Denn die öffentliche Hand muss weiter Mehrheitsaktionärin der Wasserversorgungsgesellschaften bleiben und dazu mindestens zwei Drittel der Stimmrechte besitzen. Auch künftig dürfen die Gesellschaften keinen Gewinn erwirtschaften und nicht einmal den Preis für das Gut bestimmen, das sie in die Haushalte liefern. Wasser fließt, wie bisher, gegen eine kostendeckende Gebühr.

Nur: Welche Firma, welcher Investor denkt daran, in ein Geschäft einzusteigen, das gar keines sein darf? Oder anders gefragt: Worum geht es bei dieser Zürcher Wasserschlacht eigentlich?

Anruf bei Christian Schucan, er ist gerade in den Skiferien. Der freisinnige Kantonsrat aus Uetikon am See hat sich ausgedacht, was nun Gesetz werden soll. Nein, es gehe ihm weder um Ideologie noch um eine Privatisierung um der Privatisierung willen, sagt er. Nein, er würde keinem Investor raten, ins Wassergeschäft im Kanton Zürich einzusteigen. "Warum auch, es gibt ja keinen Markt."

Worum geht es ihm dann? Christian Schucan sagt: "Es geht gar nicht ums Wasser." Es gehe vielmehr darum, die verschiedenen Basis-Infrastrukturen, also Wasser, Gas, Strom oder Fernwärme, unter ein Dach zu bringen. "Solche Verbundslösungen sind am wirtschaftlichsten, man kann administrative Kosten sparen: Es braucht nur einen Verwaltungsrat, nur eine Buchhaltung, nur eine Revisionsstelle." Und der Kunde habe den Vorteil, dass er nur noch einen Ansprechpartner brauche, wenn er ein Anliegen, eine Frage haben sollte.

Um diese Gas-Wasser-Strom-Kombi-Geschichte, um diese "Verbundslösungen", wie Schucan sie nennt, geht es also. Sie gibt es bereits heute in einigen Gemeinden. Das Wasser wird dort vom selben Werk in die Haushalte geliefert, das auch für die Strom- und Gasversorgung zuständig ist.

"Gut möglich, dass im Strommarkt weitere Liberalisierungsschritte anstehen", sagt Schucan. "Die Gemeinden kommen dann rasch an ihre Grenzen und wollen kein weiteres Kapital zur Verfügung stellen. Das Verbundunternehmen müsste also selber das Aktienkapital erhöhen, darf es aber nicht, wenn es unter seinem Dach einen Bereich hat, der vollständig in Staatsbesitz sein muss."

Statt das Trinkwasser zu privatisieren, damit die Stromversorger den nächsten Liberalisierungsschritt überleben, könnte man also einfach die Wasserversorgung in separaten Gesellschaften ausgliedern.

Dagegen sprechen – die Baustellen.

Der größte Vorteil der Verbundslösung ist für den FDP-Kantonsrat tatsächlich, dass man die großen Investitionen, also den Bau und Unterhalt der Leitungen unter dem Asphalt, besser organisieren könne. "Hat man alles unter einem Dach, muss man die Straße nur noch einmal aufreißen, weil man das Ganze perfekt koordinieren kann." Dass eine Wasserleitung aber, wenn sie einmal gelegt ist, meist tief unten, im zweiten, dritten Straßen-Untergeschoss, 80 Jahre lang nicht mehr angerührt werden muss, eine Stromleitung jedoch schon nach 20 Jahren kaputt ist, ist ein kleines, aber entscheidendes Detail.

In Zürich spricht man über Wasser, meint aber den Strom.