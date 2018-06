Von Erwachsenen gehört zu werden ist oft nicht leicht. "Ach, du wolltest nie Trompete lernen?", sagen sie dann oder "Wie, auf dem Spielplatz hast du immer Angst vor den Großen?" Und dann heißt es auch noch: "Warum hast du denn nichts gesagt!" Noch weniger als in der Familie wird euch Kindern in der Schule oder in der Politik zugehört. Kinder dürfen ja nicht wählen. Zu wissen, was euch beschäftigt, was euch Angst macht und wie es euch geht, wäre aber wichtig – sagen alle Fachleute. Schließlich lebt ihr genauso hier wie die Großen. Deshalb haben Forscher vor zehn Jahren die World Vision Kinderstudie gestartet. Dafür befragen sie regelmäßig Tausende Kinder in Deutschland, die zwischen 6 und 11 Jahre alt sind. In dieser Woche stellen sie vor, was sie im vergangenen Jahr erfahren haben. Hier könnt ihr schon jetzt einige der Ergebnisse sehen – zum Staunen und Vergleichen.

Noch ein Hinweis: Gesprochen haben die Forscher mit mehr als 2.500 Kindern. Damit das, was sie gesagt haben, übersichtlich ist, haben die Wissenschaftler es für die Studie in Prozente umgerechnet. Aber das ist komplizierter Stoff. Deshalb haben wir für unsere Übersicht noch mal anders gerechnet und uns immer 10 Kinder vorgestellt. So sind zum Beispiel aus 67 Prozent aller Kinder, die mit ihrem Leben sehr zufrieden sind, 7 von 10 Kindern geworden.

Familie

8 von 10 Kindern leben mit zwei Elternteilen zusammen

2 von 10 Kindern leben nur bei Mama oder Papa

Zeit mit den Eltern

7 von 10 Kindern finden, ihre Mama hat genug Zeit für sie

4 von 10 Kindern sagen dasselbe über ihren Papa



Geschwister

3 von 10 Kindern sind Einzelkinder

4 von 10 Kindern haben eine Schwester oder einen Bruder

2 von 10 Kindern haben zwei Geschwister

Herkunft

4 von 10 Kindern haben eine Mama oder einen Papa, der oder die aus einem anderen Land kommt

Mitreden

8 von 10 Kindern dürfen mitbestimmen, was sie anziehen oder was es zu Hause zu essen gibt



Eigenes Reich

8 von 10 Kindern haben ein eigenes Zimmer

Schule

3 von 10 Kindern besuchen eine Ganztagsschule

5 von 10 Kindern sind mit ihren Mitschülern, ihren Lehrern und dem Unterricht voll zufrieden

Freunde

1 von 10 Kindern hat einen allerbesten Freund

5 von 10 Kindern haben zwei bis drei richtig gute Freunde

2 von 10 Kindern tun sich schwer, Freunde zu finden



Und sonst so?

7 von 10 Kindern sind mit ihrer Freizeit sehr zufrieden



3 von 10 Kindern spielen oft draußen auf der Straße

5 von 10 Kindern treiben regelmäßig Sport

8 von 10 Kindern sind in einem Verein

2 von 10 Kindern machen häufig Musik

3 von 10 Kindern lesen viel

5 von 10 Kindern haben ein eigenes Handy oder Smartphone. Bei den 10- und 11-Jährigen besitzen 8 von 10 ein eigenes Gerät

9 von 10 Kindern können zu Fuß zu einem Spielplatz oder einer Wiese gehen