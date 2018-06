In der Kolumne "Zeitzeichen" schreibt der Reporter Ulrich Stock regelmäßig aus dem Redaktionsalltag von ZEIT und ZEIT ONLINE.

Der junge Mann mit dem Vollbart und dem Bat-Cap ist unser Kantinenchef, Jan-Hendrik Schneider. Ich sage immer "Maître" zu ihm, "Maître Schneider", als Zeichen der Ehrerbietung und des Dankes, denn er hat in den fünf Jahren seines Mittuns Veränderungen in der Redaktionsverpflegung bewirkt, die man auf den Begriff "lecker" bringen kann.

Dazu muss man sagen, dass bei der ZEIT nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde, weil ein Großteil des Essens angeliefert wird. Früher kam es vom stern, heute vom Spiegel. Sollte die Redaktion sagen, was ihr besser schmeckt, bekäme der Spiegel einen Stern, womit über die Lektüre noch nichts gesagt ist. Leichter verdaulich ist allemal der stern.

Bei der ZEIT ist donnerstags Fischtag, mittwochs Suppentag und Montag der Tag des Deftigen von Spareribs bis Hähnchen. Denn dann kommen viele Kollegen ausgehungert aus dem Wochenende, weil sie sich wieder nichts gekocht haben. Montag ist der Currywursttag, wenn auch nur viermal im Jahr. Maître Schneider glaubt, es brauche diese Obergrenze, damit die Kundschaft nicht übermütig werde.

Seit Kurzem ist das täglich angebotene vegetarische Gericht in jeder zweiten Woche sogar vegan. Aller Currywurstlust zum Trotz geht das Vegane gut weg, dabei hatte der Maître anfangs befürchtet, der Wunsch danach sei vielleicht wieder nur so was Hippes aus Berlin.