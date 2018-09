Ein deutscher Staatsbürger an der Spitze der armenischen Gemeinde der Türkei, und noch dazu einer, der offen vom Völkermord an den Armeniern spricht – wie lange kann das gut gehen? Zehn Monate lang hat Karekin Bekdjian als Statthalter des armenischen Patriarchen von Konstantinopel amtiert, doch nun intervenierte der türkische Staat und setzte ihn ab. Der langjährige armenische Erzbischof von Deutschland war im vergangenen Jahr von der Kirchenführung nach Istanbul berufen worden, um den schwer kranken Patriarchen Mesrob II. zu vertreten, und galt als aussichtsreicher Kandidat für dessen Nachfolge. Der türkischen Regierung war der deutsche Bischof aber unliebsam, weil er die Massaker an den Armeniern von 1915 offen als Völkermord bezeichnet, was in der Türkei noch immer tabu ist. Bekdjian verließ unmittelbar nach der Entscheidung die Türkei und kehrte nach Deutschland zurück.

Konkret bedeutet das: Eine offene Debatte über die Ereignisse von 1915 wird weiterhin blockiert, und die inneren Angelegenheiten der Gemeinde werden weiterhin vom Staat kontrolliert. Prinzipiell alle Glaubensgemeinschaften in der Türkei unterliegen dieser staatlichen Einmischung – der Islam durch das Religionsamt, die nichtmuslimischen Gemeinden durch einen komplizierten Rechtsstatus, der ihnen das eigenständige Handeln unmöglich macht. Die Regierungspartei AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hatte sich bei ihrem Machtantritt vor 16 Jahren noch dafür eingesetzt, diese Kontrollen zu lockern, ist inzwischen aber davon abgerückt. Der Staat instrumentalisiert die Kontrollen weiterhin für eigene Zwecke. Davon betroffen sind nun auch die Armenier von Istanbul, die heute nur noch 60.000 Menschen zählen. Es sind die Nachkommen von vereinzelten Überlebenden der Vertreibung und der Massaker von 1915.

Einer von ihnen ist Karekin Bekdjian. Er kam 1942 in Istanbul zur Welt. Schon als Kind wurde mit der schmerzlichen Geschichte der Armenier konfrontiert: Die meisten Verwandten seiner Mutter waren bei den Massakern im Ersten Weltkrieg getötet worden. Sein Vater saß im berüchtigten Arbeitslager von Askale, weil er als Schuster nicht die Sondersteuer bezahlen konnte, die den nichtmuslimischen Minderheiten damals auferlegt wurde. Von den Istanbuler Pogromen gegen Griechen und Armenier von 1955 schockiert und von den antiarmenischen Parolen im Geschichtsunterricht am Gymnasium bestürzt, ging Bekdjian nach der Priesterweihe 1965 nach Deutschland und studierte dort.

Anschließend half er beim Aufbau der armenischen Gemeinden in Deutschland und Frankreich, nahm die deutsche Staatsbürgerschaft an und wurde 1991 von der Armenischen Apostolischen Kirche zum Primas von Deutschland ernannt. Das Heimweh nach seiner Heimat am Bosporus habe ihn aber nie verlassen, erzählte Bekdjian einmal dem Schriftsteller Kemal Yalcin.

In Istanbul spielten sich inzwischen dramatische Ereignisse in der armenischen Gemeinde ab. Im Jahr 2007 wurde auf offener Straße der armenische Journalist Hrant Dink ermordet, der sich für eine türkische Anerkennung des Völkermords eingesetzt hatte. Ein Jahr darauf wurde bei dem damals erst 52 Jahre alten Patriarchen Mesrob II. eine frontotemporale Demenz diagnostiziert – eine Erkrankung der Hirnlappen, die den Patriarchen zum Pflegefall machte.

Völkermord an den Armeniern Völkermord an den Armeniern Während des Ersten Weltkriegs verübten die Jungtürken zwischen 1915 und 1916 im Osmanischen Reich einen Völkermord an den christlichen Armeniern. Den Massakern fielen Tausende Menschen zum Opfer, darunter auch Aramäer und Assyrer. Wie viele starben, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Die Schätzungen variieren zwischen 300.000 und 1,5 Millionen Toten. Als der Bundestag die Massentötung der Armenier im Sommer 2016 mit breiter Mehrheit als Völkermord einstufte, protestierte die Türkei heftig. Sie weist bis heute den Begriff des Völkermords im Zusammenhang mit den Massentötungen zurück. kna/MS

Weil das armenische Kirchenrecht den Fall eines amtsunfähigen Patriarchen nicht vorsieht, blieb die Gemeinde zwei Jahre lang ohne Führung. 2010 wählte der Kirchenrat schließlich einen Bischof aus seiner Mitte, Aram Atesyan, zum Stellvertreter des Patriarchen und amtierenden Kirchenoberhaupt. Seine Ernennung wurde von der türkischen Regierung bestätigt, wie das in der Türkei seit osmanischen Zeiten und bis heute gesetzlich erforderlich ist.