Wer am Dienstag durch Hamburg spaziert oder gar gejoggt ist, hat seiner Gesundheit keinen Gefallen getan. Der schwache Wind schaffte es nicht, die Abgase von Autos und Schiffen wie üblich gen Niedersachsen oder Schleswig-Holstein zu blasen. An vielen Messstationen war die Luftqualität "mangelhaft", so stand es auf der offiziellen Internetseite luft.hamburg.de. Fällt in Hamburg der Wind aus, wird die Atemluft schnell ungesund. Höchste Zeit also für die viel diskutierten Fahrverbote für alte Diesel-Autos, oder?

Leider besteht wenig Grund zur Hoffnung auf baldige Besserung. Zwar verhandelt das Bundesverwaltungsgericht an diesem Donnerstag darüber, ob Fahrverbote grundsätzlich erlaubt sind. Doch auch wenn die Richter wie erwartet zustimmen, wird sich an den Problemen in Hamburg kaum etwas ändern. Die Stadt will dann erst einmal Straßenschilder bestellen für die Stresemannstraße und die Max-Brauer-Allee. Dort sollen auf wenigen hundert Meter kurzen Abschnitten alte Diesel-Autos und Lastwagen ausgeschlossen werden, die nicht die neueste Abgasnorm erfüllen.

Warum nur an diesen beiden Abschnitten im mehr als 4.000 Kilometer langen Hamburger Straßennetz? Weil zufälligerweise genau dort zwei Messstationen stehen, an denen der Grenzwert für das gesundheitsschädliche Reizgas Stickstoffdioxid seit vielen Jahren überschritten wird.

Hamburgs Luftreinhaltepolitik lässt sich also so beschreiben: Die Luft an den Messpunkten soll sauberer werden, damit der juristische Ärger mit der EU endet. Die Autos müssen deshalb einen kleinen Umweg fahren, können aber gern die Luft in den Parallelstraßen belasten, weil dort ja keine Messstationen stehen. Problem gelöst, zumindest auf dem Papier. In Wahrheit ist das ein erstaunlich fahrlässiger Umgang mit der Gesundheit der Bürger.

Ein echtes Fahrverbot für alte Diesel-Autos würde keineswegs dazu führen, dass Millionen Menschen ihrer Mobilität beraubt würden. Sie müssten ihre Wagen nachrüsten lassen, technisch ist das für viele Fahrzeuge machbar. Die Wirtschaft würde von den Investitionen profitieren, vor allem aber die Gesundheit der Hamburger. Was fehlt, ist der Mut des Senats.