Fünf Morde können sie ihm nun nachweisen. Aber vielleicht sind es noch mehr. Möglicherweise ist der Friedhofsgärtner Kurt-Werner Wichmann ein Massenmörder, verantwortlich für weitere 24 Taten. Ausschließen will das Lüneburgs Polizeipräsident Robert Kruse nicht. Möglicherweise ist Wichmann sogar für noch mehr Taten verantwortlich. Die Polizei jedenfalls will nun europaweit ungeklärte Mordfälle mit Wichmanns Tatmuster abgleichen.

Polizeipräsident Kruse hat gemeinsam mit dem leitenden Oberstaatsanwalt Gerhard Berger zwei Reporter der ZEIT zum Gespräch empfangen. Hinter den Ermittlern liegen unruhige Wochen. Unter normalen Umständen wäre es ein großer Erfolg gewesen: Nach fast 30 Jahren konnte die Polizei mehrere Mordfälle aufklären, die sogenannten Göhrde-Morde, bei denen 1989 in einem Waldgebiet bei Lüneburg zwei Pärchen ermordet wurden (ZEIT Nr. 1/18). Doch der Erfolg wirft einen Schatten auf die Arbeit der Vergangenheit. Eigentlich hätten die Beamten den Fall nämlich schon vor fast 25 Jahren lösen können, wenn die Polizei sich nicht eine Reihe haarsträubender Pannen geleistet hätte: Spuren wurde nicht nachgegangen, Akten verschwanden, Beweismaterial wurde vernichtet.

Im Detail möchte Kruse noch nicht über die Versäumnisse sprechen. "Wir werden nach Abschluss der jetzigen Ermittlungen mögliche Fehler analysieren", sagt er. Dabei soll auch untersucht werden, ob es "handwerkliche Fehler" gegeben hat. Erst einmal stehe jetzt die Aufklärung an erster Stelle. "Wir sind mit Hochdruck an dem Fall. Es ist sehr schwierig und erfordert viel Zeit, die alten Akten aufzuarbeiten und zu ermitteln."

Nach Jahren des Abwiegelns versucht die Polizei nun, in die Offensive zu gehen. Zu erdrückend sind die Fakten, die inzwischen aufgetaucht sind.

Erstens: Im Oktober 2017 machte ein Ermittlerteam aus pensionierten Hamburger Kripobeamten und dem früheren Polizeivizepräsidenten Wolfgang Sielaff bei einer privaten Suchaktion einen aufsehenerregenden Fund – eine Leiche im ehemaligen Haus von Wichmann. Der Körper hatte dort 28 Jahre lang gelegen. Untersuchungen ergaben, es ist Birgit Meier, die Schwester Sielaffs.

Meier wurde 1989 unter dem Betonboden einer Garage vergraben. Wichmann konnte aus einem Zimmer unter dem Dach auf das Versteck der Leiche blicken. In dem Zimmer lagerte er Waffen, Folterwerkzeuge und Notizen über seine Opfer. Dort fand man 1993 auch eine Handfessel mit Blutresten. 2016 ergab ein DNA-Test, dass das Blut von Birgit Meier stammt. Das rechtsmedizinische Gutachten ergab: Die Frau wurde höchstwahrscheinlich erschossen.

Zweitens: Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass dem Landeskriminalamt Hannover seit Februar 2017 die Ergebnisse einer DNA-Analyse vorliegen. Die Probe stammt aus einem der beiden Autos der Opfer der Göhrde-Morde – Autos, die von den Tätern nach den Morden benutzt worden waren. Es sei die DNA Wichmanns, sagt Berger. Das Ergebnis ist brisant, denn es bedeutet: Schon 1993 hätte man mit einem DNA-Test die Göhrde-Morde auf einfache Weise aufklären und sich Tausende von Arbeitsstunden in Sonderkommissionen und aufwendige Suchaktionen sparen können.

Die beiden DNA-Tests sind nicht die einzige besorgniserregende Erkenntnis. Die Ermittler gehen davon aus, dass Wichmann, der sich 1993 in Untersuchungshaft erhängte, einen Mittäter oder Gehilfen hatte, der noch lebt. "Es besteht der Verdacht, dass der Mörder von Birgit Meier weder allein die Leiche vergraben und einbetoniert hat noch dass der Göhrde-Mörder allein die Autos bewegt hat, mit denen er in die Göhrde fuhr oder die er nach den Morden offensichtlich längere Zeit nutzte", sagt Polizeipräsident Kruse. Die Ermittler gehen in beiden Fällen vom selben Mittäter aus. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden, bestätigt der leitende Oberstaatsanwalt Gerhard Berger. Über weitere Einzelheiten des DNA-Fundes von Wichmann und die genauen Umstände der Ermordung von Birgit Meier schweigt die Polizei. "Wir würden sonst Täterwissen preisgeben", sagt der Polizeipräsident.