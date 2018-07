I. Alles dabei

Heute denkt man beim Malkasten vor allem an die flachen Plastikkästen, mit denen Schüler vom Klecksen zum Malen erzogen werden sollen. Tatsächlich ist der Malkasten aber ein altes, traditionelles Utensil. Ein Maler nutzt es, wenn er das Atelier verlässt und andernorts, vor allem im Freien, seiner Kunst nachgeht. Diese Holzkästen bergen die notwendigen Farben (anfangs in Flaschen oder einer Schweinsblase, später in Tuben), Pinsel, Palettmesser, Malpappen und was der Künstler sonst noch braucht.

II. Die Stadt der Kästen

Als Christoffer Wilhelm Eckersberg im Mai 1814 nach Rom kam, kaufte er sich einen Malkasten und einen Klappstuhl, um in der Stadt und dem hügeligen Umland zu malen. Damit begründete er die dänische Freilichtmalerei, heute eine Tradition. Eckersberg war nicht der Einzige, der in Rom zum ersten Mal Erfahrungen mit Malkästen machte: Der Maler Ludwig Richter hatte, bevor er nach Rom kam, "bereits eine komische Beschreibung von den riesengroßen Malkästen einiger französischer Maler gehört". Vor Ort fand er sie bestätigt und zeigte sich beeindruckt, wie viele Farben die Kollegen dabeihatten und verwendeten.

III. Erinnerungsstücke

Oftmals ersetzte der Malkasten die Staffelei. Bei der Ölskizze einer "Straßenszene" von Georges Seurat von 1883 ist heute noch zu erkennen, dass der Maler das Pappelholz, auf das er malte, in seinem Malkasten befestigte. Aber nicht nur die Spuren sind erhalten: Einige Museen bewahren die Malkästen selbst als Erinnerungsstücke. So kann man im schweizerischen Montagnola Hermann Hesses Malkasten betrachten oder in der Tate Gallery in London den Kasten von William Turner sehen. Eine Rarität besitzt das Gemeentemuseum in Den Haag: den Malkasten von Jean-Baptiste-Camille Corot, in dessen Deckel Corot fünf kleine Landschaften und eine Frau malte. Dieser Kasten ist vergleichsweise klein, die Oberfläche nur etwas größer als ein DIN-A4-Blatt – keines der Riesenformate, über die sich Ludwig Richter wunderte.

IV. Ein Verein

Der Malkasten inspirierte Künstler nicht nur zu neuen Werken – sondern auch zu einem Verein. 1848 gründeten in Düsseldorf 112 Künstler einen "Verein für geselliges Zusammenleben". Sie nannten ihn: Malkasten. 1867 weihten sie ein eigenes Vereinshaus ein, das nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wiedererstand und bis heute seinen Dienst tut.