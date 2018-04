Vor drei Jahren bin ich von Berlin aufs Land gezogen – an einen Ort, an dem sich die Städter nicht einmal am Wochenende blicken lassen.

"Da wohnst du?", werde ich oft in Freiburg, der nächstgelegenen Großstadt gefragt, gefolgt von einem mitleidigen "Wie hältst du es da nur aus?".

Früher habe ich dann versucht, mich zu rechtfertigen, habe von der klaren Luft geschwärmt, dem Himmel, der dort oben näher erscheint, wenn ich aus dem Auto steige und nichts höre als den Wind, der durch die Wipfel rauscht.

Aber insgeheim habe ich mich geschämt für den Ort, an den mir die Post meine Briefe aus Berlin nachschickte: 79871 Eisenbach, Landkreis Breisgau/Hochschwarzwald. 2150 Einwohner. 1.650 Industriearbeitsplätze, metallverarbeitendes Gewerbe, darunter zwei Weltmarktführer im Bereich Schnecken und Zahnräder.

50 Kilometer sind es von Freiburg bis hier herauf – Bergkilometer.

Zuerst kurbelt man auf der B 31 durch die Haarnadelkurven des Höllentals, biegt dann kurz hinter dem Titisee ab auf die L 137, die sich durch den Wald hinauf auf den Höchst windet, 1.053 Meter über Normalnull. Oben auf dem zugigen Hochplateau liegt das Dorf wie eine Festung.

Hinter dem gelben Ortsschild sieht man links einen Hang, der mit graubraun verputzen Einfamilienhäusern aus den sechziger Jahren bebaut ist, dann kommt die Arztpraxis und "Ihre Kette", die in Eisenbach nur "Isolde" genannt wird, nach seiner Besitzerin, die jeder in Eisenbach kennt.

Bei der Sparkasse knickt die Straße ab, es folgen zur Rechten die Metzgerei Fritz mit dem flüchtenden Ferkel auf dem Schild, eine beleuchtete Wanderkarte, und dann kommen die Werkshallen – Beton, Stahl, Glas – und die Laderampen, vor denen Lkw mit Schweizer, französischen und tschechischen Kennzeichen parken. Und dahinter bis zum Horizont Nadelwald: dicht, schwarz und soldatisch gerade.

Als ich hier an einem Aprilnachmittag eintraf, sah ich meinen Landtraum dahinschmelzen wie den schmutzigen Schnee in der Frühlingssonne.

Ich kam aus dem schneelos-milden Berlin, wo ich von Höfen mit Holzschindeldach geträumt hatte und weich geschwungenen Matten, auf denen Kühe mit bronzenen Glocken grasten – von einem Schwarzwald, wie er auf der Website der Hochschwarzwaldtouristik aussah.

Mit diesem Bild im Kopf hatte ich, die Journalistin aus der Hauptstadt, mich beworben um ein Stipendium, das der örtliche Kulturverein ausgeschrieben hatte, eine "Writer’s residence" für Autoren: drei Monate Gehalt sowie eine Ferienwohnung, die doppelt so groß war wie mein Apartment in Kreuzberg. Der Aufenthalt sollte zum Lackmustest für meine Landlust werden.

Seitdem in Kreuzberg die Rollkoffer der Airbnb-Touristen über das Kopfsteinpflaster ratterten, war ich beinahe jedes Wochenende aus der Stadt in den Oderbruch geflüchtet. Freunde hatten dort einen Resthof gekauft, in dessen Garten sie sich nun am Wochenende mit anderen Berliner Autoren um eine Feuerschale versammelten und Marmeladen-Rezepte und Medienkontakte austauschten.

Außer hübschen Schattenspielen ist hier nicht viel los. Oder? © Gretje Treiber für DIE ZEIT

Ich mochte die Oder, ich mochte die Feuerschalen-Abende. Doch ich wollte kein Landleben, das ein Add-On zum Hauptstadtleben war, eine bloße Optionserweiterung. Ich hatte Sehnsucht nach etwas Handfestem, Eindeutigem. Ich wollte mich für etwas entscheiden.

Und dann saß ich in dieser holzvertäfelten Ferienwohnung, blickte über die soldatisch aufgereihten Tannen und beschloss, meine Zeit hier ausschließlich zum Schreiben zu nutzen.

Da klingelte es an der Haustür. Der Paketbote für die Nachbarn? Werbung?

Ein Mann in "Forst Baden-Württemberg"-Jacke streckte mir seine Hand entgegen. Er habe eine kleine Waldführung für mich vorbereitet, ich müsse doch wissen, wo ich hier sei, erklärte er in diesem weichen, vokalreichen Dialekt, den ich für Schwarzwälderisch hielt. Doch er sagte, er sei von der Schwäbischen Alb, nach der Forsthochschule habe man ihn hierher versetzt. Am Anfang habe er sich weggewünscht, aber dann habe er bei "Isolde" eine Frau kennengelernt. Vier Kinder hat er nun, und ein Haus mit Holzschindeldach, in dem auch das Forstamt untergebracht war, fünf Minuten von meiner Ferienwohnung entfernt.

Ich zog meine Wanderschuhe an. Es ging sehr schnell, ich hatte Mühe, ihm und seinem Redefluss zu folgen, der zweieinhalb Stunden nicht versiegte. Was ich behielt: wie man Fichten von Tannen unterscheidet (die Nadeln der Fichte haben ein "Stielchen", die der Tanne sitzen direkt am Zweig). Warum die Aufforstung mit Buchen so mühsam ist (Buchenschösslinge werden eher von Rehen gefressen). Was Starkholz ist, ein Vollernter, das Nachhaltigkeitsprinzip im Forst.