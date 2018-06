DIE ZEIT: Herr Scholz, welches Argument gegen die große Koalition gibt Ihnen wirklich zu denken?

Olaf Scholz: Dass der demokratische Wettbewerb leiden könnte. Eine große Koalition ist ja eine besondere Regierungsvariante. Sie ist nur dann gerechtfertigt, wenn es anders nicht geht. Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche ist das jetzt der Fall. Nur so kann eine mehrheitsfähige Regierung gebildet werden.

ZEIT: Wie wollen Sie verhindern, dass die Demokratie leidet, weil eine große Koalition die Unterschiede zwischen Mitte-Links und Mitte-Rechts weiter einebnet?

Scholz: Ich glaube gar nicht, dass eine große Koalition die Unterschiede zwischen uns und der Union einebnet. Viele reden so, als gäbe es diese Unterschiede nicht mehr – und darin liegt eine große Gefahr. Ich halte solche Behauptungen für antidemokratisch, sie wiederholen die Argumente der Populisten. Tatsächlich ist es so: Wir haben nächtelang mit CDU und CSU verhandelt, und ich bin immer mit der Gewissheit nach Hause gegangen, genau zu wissen, warum ich mit 17 Jahren in die SPD eingetreten bin. Für mich ist nach allem aber völlig klar, dass wir – auch bei konstruktiver Zusammenarbeit in einer Koalitionsregierung mit CDU und CSU – die Unterschiede zwischen den Parteien stärker werden betonen müssen.

ZEIT: In einer zu Wochenbeginn veröffentlichten Umfrage liegt die SPD bundesweit erstmals hinter der AfD, erreicht nur noch 15 Prozent der Wähler. Das wirkt, als hätten die Bürger ihr Urteil bereits gesprochen.

Scholz: Unser Ehrgeiz muss es sein, dass mehr Bürgerinnen und Bürger in vier Jahren die SPD wählen, damit wir gewinnen.

ZEIT: Herr Scholz, wir wollen mit Ihnen vor allem drei Fragen diskutieren: Warum sollte es ausgerechnet jetzt gelingen, den Niedergang der SPD zu stoppen, der seit 2005 anhält? Warum sollte die Trendwende ausgerechnet durch eine Politik der Mitte gelingen, die die SPD dahin geführt hat, wo sie jetzt steht? Und warum sollte ausgerechnet Ihnen diese Trendwende gelingen, da die Partei Sie ausweislich Ihres Wahlergebnisses vom letzten Parteitag eher skeptisch sieht?

Scholz: Dann legen Sie mal los.

ZEIT: Warum sollte der Niedergang der SPD ausgerechnet jetzt enden?

Scholz: Unter anderem weil Partei und Fraktion hoffentlich künftig von einer Person geführt werden, die nicht der Regierung angehört, nämlich von Andrea Nahles. Damit bildet die SPD ein eigenständiges Kraftzentrum im Gefüge der künftigen Regierungskonstellation. Dieses Kraftzentrum aus Partei und Fraktion kann unbefangener politische Perspektiven entwickeln, die über das hinausweisen, was in der Koalition vereinbart ist. Willy Brandt hat gezeigt, dass das möglich ist: Die Ostpolitik, die er als Kanzler umgesetzt hat, hat die SPD in der großen Koalition von 1966 bis 1969 vorbereitet.

ZEIT: Im Umkehrschluss heißt das: Die SPD hat die vergangenen Jahre inhaltlich verschlafen.

Scholz: Na ja. Wir hatten zumindest keinen Überschuss an Zukunftsvorstellungen für die weitere Entwicklung unseres Landes und Europas. Reine Bilanzwahlkämpfe, in denen man erzählt, was man alles geleistet und wie viele Versprechen man umgesetzt hat, sind selten erfolgreich. Die Krise der europäischen sozialdemokratischen Parteien, die Wahl Trumps, der Brexit zeigen doch: Überall in den klassischen Industrieländern blicken allmählich immer mehr Bürgerinnen und Bürger verunsichert und manchmal auch ängstlich in die Zukunft. Wenn es uns gelingt, plausible Antworten zu geben auf die Veränderungen, die mit der Globalisierung und der Digitalisierung verbunden sind, gewinnen wir wieder mehr Rückhalt.