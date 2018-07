Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Der allmächtige Präsident des österreichischen Skiverbandes beklagt, Olympia habe seinen ganz besonderen Reiz als außerordentliches, die Völker verbindendes Sportereignis verloren. Und er räsoniert – wie überraschend –, dass früher alles irgendwie besser gewesen sei. Das stimmt natürlich. In der Antike durften etwa verheiratete Frauen den Spielen nicht als Zuschauerinnen beiwohnen, die unverheirateten hingegen schon. Vermutlich weil der Anblick von gestählten, nackten Männerkörpern die eine oder andere Dame die Wahl ihres Lebenspartners hätte bereuen lassen. Die Ledigen wiederum wurden so in die Irre geführt, indem sie vielleicht annehmen konnten, dass alle Männer prinzipiell so aussähen wie die Athleten. Dieses tiefe und mehrdimensionale Frauenverständnis war ja auch stets ein Leitfaden für den Skiverband. Doch schon der Ursprung der Spiele war interessant und richtungsweisend. Pelops, nach dem eine Halbinsel heute benannt ist, soll den König Oinomais, nach dem heute keine Halbinsel benannt ist, im Wettkampf betrogen und eventuell sogar getötet haben. Aus Reue darüber erfand er dann Olympia. Eine Tradition, die sich bis heute sehr schön fortsetzt. Etwa in der tiefen Reue der sportlichen Betrüger, wie manche Langläufer, denen man auf die Schliche kam. Der Betrug scheint also den Spielen sozusagen in die Wiege gelegt. Und doch ging es stets nur um das Dabei-sein-ist-alles. Ein Wort, das viele russische Athleten derzeit wohl nicht gerne hören. Auf jeden Fall war im antiken Griechenland Sport nur eine Randerscheinung. Wie heute eigentlich. Nur anders. Damals ging es um Kult und Weihe und nicht ums Geld. Vielleicht waren die Spiele deshalb einst geprägt von höchstem öffentlichen Interesse. Jetzt erlebt man Sport ohne Publikum, und dabei ist praktisch niemand.