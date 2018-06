Der neue HSV-Präsident war noch nicht einmal gewählt, da stimmte er die Mitglieder schon auf das anstehende Nordderby ein: "Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihre Stimme geben würden. Und dann richten wir gemeinsam den Blick nach vorne. Schon nächsten Sonnabend, 18.30 Uhr, kommen wir mit 4.000 oder 5.000 Hamburgern zu Werder Bremen, und dann werden wir da mal ordentlich aufmischen."

Bernd Hoffmann gewann die Wahl, aber in Bremen keine neuen Freunde. Denn eigentlich sind Funktionäre bemüht, die aggressive Stimmung der Fans vor den Derbys nicht noch anzustacheln.

Aus gutem Grund. Die Fanausschreitungen in Fußballstadien verursachen Millionenkosten, und mittlerweile wird sogar vor Gericht gestritten, wer für die Polizeieinsätze aufkommen soll: der Steuerzahler oder die Vereine. Das Land Bremen hatte die Kosten eines Polizeieinsatzes der Deutschen Fußball Liga (DFL), einem Zusammenschluss von Clubs der Ersten und der Zweiten Bundesliga, in Rechnung gestellt. Und verlor in erster Instanz. Das Oberverwaltungsgericht Bremen sollte am Mittwoch (nach Redaktionsschluss dieser Zeitung) ein weiteres Urteil in diesem Rechtsstreit sprechen.

Offiziell geht es um 425.718,11 Euro, die die Stadt Bremen als Gebührenbescheid der DFL zugestellt hat. Dabei handelt es sich um die Mehrkosten, die für die Sicherheit eines Hochrisikospiels angefallen waren. Werder hatte – wie am Wochenende– gegen den Hamburger SV gespielt, verfeindete Fans beider Clubs mussten voneinander getrennt werden. "Es kann nicht sein, dass die Mehrkosten, die durch Risikospiele entstehen, von allen Steuerzahlern getragen werden, während im Profifußball Milliarden umgesetzt werden", sagt Bremens Innensenator Ulrich Mäurer.

Welch hoher Aufwand seitens der Polizei getrieben wird, kann die ZEIT an weiteren Beispielen nachzeichnen.

Teure Randale Verletzte und Kosten in der vergangenen Saison. Ein Vergleich der Bundesländer © ZEIT-Grafik

Derby in Stuttgart, VfB gegen Karlsruher SC. Dutzende Bengalo-Leuchtfeuer tauchen den Block der Gästefans in rotes und blaues Licht. Vermummte KSC-Fans schießen Leuchtraketen auf das Spielfeld. 1146 Beamte sind im Einsatz. 9027 Dienststunden fallen bei diesem Spiel der Zweiten Bundesliga im April 2017 an.

Allein das Land Baden-Württemberg zahlte in der Saison 2016/17 für solche Polizeieinsätze zum Schutz von Fußballspielen 8,7 Millionen Euro. Sogar 9,5 Millionen Euro fielen in Niedersachsen an.