DIE ZEIT: Herr Rörig, sind die Kinder an Schulen heute sicherer als vor acht Jahren?

Johannes-Wilhelm Rörig: Seit die ersten Missbrauchsskandale an Schulen das Land erschüttert haben, ist der Wunsch gewachsen, Schülerinnen und Schüler vor sexueller Gewalt zu schützen. Das schlägt sich bisher aber zu wenig in Präventionsmaßnahmen nieder. Viele Schulen sind noch immer kein Schutzraum für Kinder und Jugendliche, die Hilfe suchen.

ZEIT: Woran liegt das?

Rörig: Die Kultusministerkonferenz hat 2010 und 2013 sehr gute Handlungsempfehlungen herausgegeben, wie Kinderschutz an Schulen umgesetzt werden sollte. Wir haben 2016 einen Vorschlag entwickelt, wie Schutzkonzepte an Schulen etabliert werden können. Was noch immer fehlt, ist ein verbindlicher Umsetzungsplan.

ZEIT: Das heißt, alle reden darüber, aber kein Bundesland schützt Kinder wirklich?

Rörig: Zumindest gibt es keine gesetzlichen Grundlagen, die die Länder verpflichten, die Maßnahmen flächendeckend umzusetzen.

ZEIT: Vor zwei Jahren hat die Kultusministerkonferenz beschlossen, Ihre Initiative "Schule gegen sexuelle Gewalt" zu unterstützen, mit der Schutzkonzepte an den Schulen vorangetrieben werden sollen. Eine aktuelle Untersuchung belegt, dass es dennoch nicht vorangeht. Was ist da los?

Rörig: Ich bin früher Marathon gelaufen, lange Strecken schrecken mich nicht ab. Mein erstes Ziel war, dass wir überhaupt an einer Startlinie stehen. Sechs Länder sind inzwischen losgelaufen und erreichen vielleicht bald Kilometer zehn. Einige Bundesländer stehen aber noch nicht einmal an der Startlinie. In drei Ländern waren die Kultusminister nicht bereit, zur Auftaktpressekonferenz in ihrer eigenen Landeshauptstadt zu kommen.

ZEIT: Wie erklären Sie sich diesen Unwillen?

Rörig: Sexuelle Gewalt gilt nicht als Gewinnerthema. Nicht jeder Minister ist so mutig und stellt sich dem. Man muss ja öffentlich sagen: Wir können nicht ausschließen, dass auch unsere Schulen zum Tatort werden. Vor solchen Sätzen flüchten viele. Das Thema flößt ihnen Angst ein.

ZEIT: Verlieren Sie nicht langsam die Geduld?

Rörig: Meine Geduld ist strapaziert, und der Geduldsfaden könnte bald reißen. Prävention ist eine wichtige Leitungsaufgabe. Ich brauche Schulleiter, die etwas verändern wollen. Und die Leiter wiederum brauchen die Unterstützung ihres Schulamts, ihres Ministers. Mein Zeitplan: Ende 2018 sollten Schutzkonzepte wenigstens überall auf den Weg gebracht sein. Hessen und Rheinland-Pfalz versuchen derzeit am konsequentesten, den Schutz vor sexuellem Missbrauch in ihr Regelsystem einzubinden, auch in die Lehrerfortbildungen. Andere Länder tun sich schon schwer, unsere Infomappe mit den Arbeitsmaterialien in die Schulen zu bewegen. Da müssen wir sogar über das Porto für den Versand diskutieren.

ZEIT: Was spricht eigentlich dagegen, wie bei Kindertagesstätten die Betriebserlaubnis einer Schule daran zu binden, dass sie ein Schutzkonzept hat?

Rörig: Aus meiner Sicht gar nichts. Im Gegenteil, das muss der nächste Schritt sein. Allerdings kann der Bund die Länder nicht dazu verpflichten. Diese Entscheidung muss jedes Land selbst treffen.

ZEIT: Im Koalitionsvertrag, den Union und SPD gerade ausgehandelt haben, steht nicht viel über den Schutz vor sexuellem Missbrauch – außer, dass Ihr Amt weitergeführt werden soll. Sind Sie enttäuscht?

Rörig: Ich freue mich, dass mein Amt verstetigt werden soll. Ich erwarte aber auch, dass damit der gesetzliche Auftrag einhergeht, die Länder in der Prävention von sexuellem Missbrauch dauerhaft zu unterstützen. Das hieße, meine Nachfolge oder ich hätten mehr Durchsetzungskraft als heute. Außerdem würde klar zum Ausdruck kommen, dass wir eine Daueraufgabe haben und nicht mehr von Skandal zu Skandal handeln – immer in der Hoffnung, dass alles möglichst schnell wieder in Vergessenheit gerät.

ZEIT: Das Wort "Schutzkonzept" kommt im Koalitionsvertrag nicht vor. Stattdessen steht darin: "Wir wollen die Verfahrensabläufe weiter optimieren." Von optimiert sind die Verfahrensabläufe an Schulen noch weit entfernt ...

Rörig: Stimmt, das Wort Schutzkonzept kommt nicht vor. Dafür steht es aber im Kindesmissbrauchsbekämpfungsgesetz, an dem wir mit Hochdruck arbeiten. Darin soll verankert werden, dass mein Amt für die flächendeckende Einführung von Schutzkonzepten zuständig wird. Damit wäre ich verpflichtet, die Länder darin zu unterstützen – egal ob sie das wollen oder nicht.

ZEIT: Welche Bedeutung hat der Tatort Schule überhaupt?

Rörig: Die Schule ist nicht der zentrale Ort des Missbrauchs in Deutschland. Sexueller Missbrauch findet vornehmlich in der Familie und im familiären Umfeld statt. Sehr häufig sind aber auch sexuelle Übergriffe unter gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen, sogenannte Peer-to-Peer-Gewalt, die durch die digitalen Medien eine neue Dimension erlangen. Das tangiert die Schulen sehr stark, denn dort treffen sich die Kinder und Jugendlichen jeden Tag. Wir brauchen die Schulen deshalb auch als Schutzort, an dem Minderjährige vertrauensvolle Ansprechpartner finden können. In Schulen erreichen wir alle Kinder und Jugendlichen.

ZEIT: Was ist, wenn sich eine Schülerin in ihren Lehrer verliebt oder eine Lehrerin in ihren Schüler?

Rörig: Eine sexuelle Beziehung zwischen einer Schülerin oder einem Schüler und dem pädagogischen Personal ist nicht in Ordnung. Das muss allen klar sein. Das ist inzwischen auch bei unter 18-Jährigen strafbewehrt.



