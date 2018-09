Sollte der Mitgliederentscheid der SPD äußerst knapp scheitern, sollte das No-Groko-Lager also nur wenige Hundert Stimmen vor den Befürwortern einer großen Koalition liegen, könnten russische Trolle, rechte Saboteure oder irgendwelche Spinner dafür gesorgt haben, dass Deutschland noch immer keine Regierung bekommt.

Bis zum 2. März dürfen 463.732 SPD-Mitglieder über die große Koalition abstimmen. Noch bevor sie im Januar die Verhandlungen mit der Union aufnahm, entschied die SPD-Spitze, dass jeder, der bis zum 6. Februar 2018, 18 Uhr, in die SPD eingetreten ist, stimmberechtigt sein soll. Eine leichtfertige Entscheidung.

Die Bild- Zeitung hat einer dreijährigen Hündin namens Lima durch eine erfundene Identität zur SPD-Mitgliedschaft verholfen. Adresse, Kontonummer, der Nachname von Limas Frauchen und das in Hundejahren gerechnete Alter – 21 – reichten dafür aus. Hinter dem Gag verbirgt sich ein ernstes Problem: Aus Datenschutzgründen und aufgrund der Kürze der Zeit kann die SPD nicht wirklich überprüfen, wer Mitglied sein will – und wer seine Mitgliedschaft nur nutzt, um zu schaden.

Auch in anderen Parteien könnte es natürlich passieren, dass Hunde Mitglieder werden – aber die anderen führen eben keine Mitgliederentscheide durch. Das Problem ist eines der SPD.

Auf die amtlichen Melderegister haben Parteien keinen Zugriff, eine Kontrolle der Personen ist auf diesem Weg nicht möglich. Zwar überprüfen die Ortsvereine die jeweiligen Anträge. Doch wie sie das tun, bleibt ihnen überlassen. Die SPD-Zentrale hat die Vorsitzenden der Ortsvereine dazu aufgerufen, die dafür übliche Vier-Wochen-Frist zu verkürzen.

Ein SPD-Sprecher gibt zwar kund, dass man bisher keine Auffälligkeiten entdeckt habe. Weder seien vermehrt Ausländer in die SPD eingetreten, was sie sehr wohl dürfen, noch gebe es gehäufte Eintritte in bestimmten Regionen. Und ortsbekannte Rechtsradikale, die sich nun als Sozialdemokraten ausgeben, würden die Ortsvereinsvorsitzenden ohnehin erkennen. Das schließt aber noch lange nicht aus, dass unter den neuen Mitgliedern Menschen mit gefälschten Identitäten sein und eine knappe Abstimmung entscheiden könnten.

Konsequenzen sind in der SPD erst einmal nicht vorgesehen, wie es heißt: "Wir halten daran fest, die Mitglieder an den Entscheidungen zu beteiligen."