Sie war das Lieblingskind ihres geschäftlich erfolgreichen, aber launischen Vaters. Unverständige Lehrer sorgten dafür, dass sie wenig lernte, ihr wacher Geist rebellierte gegen totes Wissen. Schon mit 19 Jahren spielte sie eine wichtige Rolle in einem Zirkel, der über Gott und die Welt diskutierte. Aufklärer, Dichter und Naturforscher, selbst ein kunstinteressierter Prinz verkehrten bei ihr – trotz des "Makels" ihrer Herkunft. Nach der ersten, an der Schwäche ihres Verlobten gescheiterten tiefen Liebe floh sie ins Ausland, zwei weitere unglückliche Beziehungen nahmen ihr die Kraft für große Leidenschaft.



In einem spröden, noch unfertigen jungen Mann sah sie eine beruhigende Ergänzung ihrer intellektuellen Existenz. Nach einer Verlobungszeit von sechs Jahren heiratete sie ihn und konvertierte. Sie förderte seine diplomatische Karriere, er bahnte ihre Beziehung zu einem Dichter an, der zu ihrem geistigen Leitstern wurde. Dann sammelte sie "junge Deutsche" um sich, mit ihr einig im Versuch einer politischen und geistigen Erneuerung des Landes. Einer von ihnen nannte sie wenig ehrerbietig eine "Bacchantin des Gedankens, die dem Gott in heiliger Trunkenheit nachtaumelt". Und eine späte Freundin befremdete ihre von scharfem Verstand getragene, schonungslose Selbstanalyse, gepaart mit Empfindlichkeit.



Hatte sie ihre Herkunft lange als Last und Unglück empfunden, so wendete sie sich ihr in ihren letzten Jahren wieder zu und bekannte kurz vor ihrem Tod, dass sie ihren alten Glauben um keinen Preis missen wolle. Wer war’s?

Lösung Nr. 8:

Falco, geboren als Johann Hölzel 1957 in Wien, gilt bis heute als der größte Popstar Österreichs. "Der Kommissar" brachte 1982 den Durchbruch. 13 Tage vor seinem 41. Geburtstag starb Falco 1998 bei einem Verkehrsunfall in der Dominikanischen Republik. Postum wurde "Out of the Dark" zum Megahit – und er zur Legende