DIE ZEIT: Donald Trump droht gerade aller Welt mit Handelskriegen, die Europäer drohen schon zurück, auch die Chinesen schotten viele Branchen ab. Wie schädlich ist diese neue Protektionismuswelle?

Pascal Lamy: Ehrlich gesagt, eine ernsthafte protektionistische Welle sehe ich bisher nicht ...

ZEIT: Das Forschungsinstitut Global Trade Alert beobachtet schon länger eine Zunahme der Handelshemmnisse weltweit.

Lamy: So dramatisch sehe ich das nicht, und ich finde sogar: Es ist gefährlich, "Wolf!" zu rufen, wenn überhaupt kein Wolf da ist. Wenn der Wolf dann wirklich kommt, ist es den Leuten egal. Im Augenblick wird der Welthandel zunehmend freier, nicht beschränkter.

ZEIT: Woran machen Sie das fest?

Lamy: Überall! Schauen Sie auf die gesunkenen Zölle auf Dienstleistungen und Güter. Oder auf das Welthandelsvolumen, das nimmt zu. Natürlich gibt es aber Hindernisse, die den freien Handel hemmen, und, ja, ein paar neue sind hinzugekommen.

ZEIT: Zum Beispiel?

Lamy: In vielen Ländern der Welt werden jetzt Gesetze und Regeln erlassen, die die Konsumenten schützen sollen. Wenn ich ein Rosenzüchter aus London bin, habe ich vielleicht null Steuern und Beschränkungen beim Export nach Europa, Japan oder in die USA. Aber jede dieser Regionen hat ihre eigenen Vorschriften und Verbote, was den Einsatz von Pestiziden betrifft. Also muss ich meine Rosenherstellung in unterschiedliche Produktionslinien aufteilen: Rosen für Europa, USA und Japan. Das kostet mich etwas, und es mindert auch meine Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu örtlichen Rosenzüchtern in diesen Ländern. Das ist aber kein Protektionismus!

Neue Zölle in den USA Neue Zölle in den USA Washington will mehr heimische Hersteller gegen Konkurrenz von außen verteidigen. Im Januar haben die USA neue Zölle auf Solaranlagen und Waschmaschinen erlassen. Das trifft Produzenten aus China und Europa. Weitere Einfuhrhürden für Stahl und Aluminium sind im Gespräch. Gegenwehr aus Europa Europa droht schon mit Vergeltung. In der EU-Kommission wird angeblich darüber nachgedacht, künftig die Einfuhr von Harley-Davidsons, Orangensaft und Bourbon-Whiskey zu verteuern. Blockade der WTO Washington blockiert seit einiger Zeit die Neubesetzung von Richterstellen bei der Welthandelsorganisation WTO – wo Handelskonflikte nach verbindlichen Regeln geschlichtet werden. Die Amerikaner fühlten sich zuletzt in einigen Berufungsverfahren schlecht behandelt. Nun drohen sie damit, das System lahmzulegen. Die Zahl der Richter am WTO-Berufungsgericht könnte bald auf drei schrumpfen – üblich sind sieben.

ZEIT: Wieso ist das kein Protektionismus?

Lamy: Es ist zunächst mal nicht als Protektionismus gemeint, diese Vorschriften haben andere, strukturelle Gründe. In diesen Ländern werden die Leute reicher, älter, und sie haben mehr Angst vor Risiken. Also erlassen die Politiker entsprechende Schutzgesetze. Das kann allerdings auch missbraucht werden, dann ist es sehr wohl Protektionismus. Nämlich dann, wenn solche Bestimmungen erlassen werden, um die heimischen Hersteller vor Konkurrenz aus dem Ausland zu schützen. Das ist ein altes Thema, und bei der WTO gibt es schon lange Mechanismen, um damit umzugehen.

ZEIT: Die handelsfeindlichen Drohungen aus dem Weißen Haus bereiten Ihnen auch keine Sorgen?

Lamy:Trump ist ein Hund, der mehr bellt als beißt. Schon sein Vorgänger Barack Obama hatte die WTO zuletzt nicht mehr so unterstützt wie früher, unter anderem wurden wichtige Personalentscheidungen blockiert, die die Arbeit der WTO-Gremien erschwert haben. Aber Trump, der Hund, beißt noch nicht. Bisher! In der Trump-Regierung ist allerdings ein Mann zum Handelskommissar gemacht worden, Robert Lighthizer, der sein Metier sozusagen im Mittelalter gelernt hat. Vor 30 Jahren war er als Handelsrechtler auf amerikanischer Seite involviert, als die USA Japan vorwarfen, seinen Stahl künstlich zu verbilligen. Dieser Mann sieht sich als Gegner der WTO. Er glaubt, dass alles noch gut war, bevor es das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta gab, als Reagan noch an der Macht war.