Es ist die 43-Milliarden-Franken-Frage, und entschieden wird sie mit einem simplen Ja oder Nein. Am nächsten Sonntag bestimmen die Schweizer darüber, ob der Bund weiterhin direkte Bundessteuern einziehen und die Mehrwertsteuer erheben darf. Der Staat fragt also seine Bürger, ob sie ihn weiter finanzieren und damit erhalten wollen. "Finanzordnung 2021" heißt die Vorlage, und lehnt das Volk sie ab, verliert die Eidgenossenschaft auf einen Schlag zwei Drittel ihrer Einnahmen.

Was bei der No-Billag-Initiative eine apokalyptische Drohung ihrer Gegner ist – ohne SRG keine Schweiz – trifft bei der Finanzordnung zu: Keine Schweiz ohne Art. 196 Ziff. 13, 14 Abs. 1 und 15. Es droht ein Shutdown.

So weit wird es allerdings nicht kommen. Die 43 Milliarden Franken sind unbestritten, sowohl im Parlament, da gab es keine einzige Gegenstimme, als auch unter den Stimmbürgern. Mehr als 70 Prozent wollen ein Ja einwerfen, das zeigen die letzten Umfragen.

Über die Einnahmen des Bundes bestimmt in der Schweiz das Volk; das ist ein vermutlich weltweit einzigartiger Vorgang. Erklärbar ist er mit der Entstehungsgeschichte des Landes, das, als lockerer Bundesstaat gegründet, erst allmählich zusammenwachsen musste und wo der Bund bis zum Ersten Weltkrieg nur Zölle, aber keine Steuern erheben durfte. Bis ihm beinahe das Geld ausging.

Allein, und das irritiert: Über die Ausgaben wachen hierzulande die Regierung und das Parlament. Das Volk kann zwar jedes noch so belanglose Gesetz mit einem Referendum bekämpfen, aber zu Milliardenkrediten kann es kein Veto einlegen. Denn auf Bundesebene gibt es kein Finanzreferendum.

Auftritt von Bundesrat Guy Parmelin am vergangenen Wochenende in der Samstagsrundschau des Schweizer Radios. Der SVP-Minister, verantwortlich für das Militär und den Sport, möchte in den kommenden Jahren in seinem Departement mehrere Milliarden zusätzlich ausgeben. Einmal für die Olympischen Spiele 2026, die er unbedingt ins Wallis holen will. Einmal für neue Kampfflugzeuge und Boden-Luft-Raketen. Einmal geht es um eine, das andere Mal um acht Milliarden Franken. Entschieden werden soll in beiden Fällen am Volk vorbei.

In den Kantonen funktioniert das Volksveto für Staatsausgaben

Ausgerechnet ein Bundesrat jener Partei, die sich als alleinige und wahrhaftige Volksvertreterin versteht, setzt auf ein politisches Top-down. Ausgerechnet ein Politiker jener Partei, die noch im vergangenen Herbst in einer Hauruck-Übung ein Finanzreferendum einführen wollte, damit es zu einer Abstimmung über die Kohäsionsmilliarde an die Europäische Union kommt, ausgerechnet Guy Parmelin droht jetzt: Wir stoppen die Übung, wenn das Parlament in der laufenden Frühlingssession beschließen sollte, dass es das Volk über eine Kandidatur für Olympische Spiele in den Schweizer Alpen abstimmen lassen will. "Dann haben wir keine Zeit, die Bewerbung zu realisieren, bevor die Kandidatur deponiert sein muss", sagte Parmelin im Radio. Mitte Januar 2019 muss das Dossier beim Internationalen Olympischen Komitee sein.

Eigentlich hat Parmelin recht. Nur die Walliser, nicht aber alle Schweizer haben in der Olympia-Frage etwas zu sagen. Der Bundesrat und das Parlament dürfen einen solchen Kredit in Eigenregie bewilligen. Ebenso die Milliarden, die der Kauf von neuen Kampfflugzeugen und Raketen kostet. So sieht es heute die Verfassung vor.

Aber soll das Volk auch künftig auf Bundesebene kein Vetorecht haben, wenn ihm nicht passt, wofür der Staat sein Geld ausgibt?

Olympische Spiele will nämlich kaum jemand in der Schweiz. Konkret: nur 36 Prozent, wie kürzlich eine repräsentative Umfrage zeigte. Das weiß auch Bundesrat Parmelin. Und seine neuen Flieger sind ebenfalls umstritten. Auch das weiß der SVP-Mann. In den kommenden Wochen entscheidet die gesamte Regierung, ob sie das Geschäft zur Abstimmung bringen will – oder nicht. Sie müsste dazu den Kredit in eine referendumsfähige Verpackung hüllen. Es wäre ein demokratiepolitischer Workaround.