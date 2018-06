Ein ebenerdiges Atelier im 4. Wiener Bezirk von bescheidenen Dimensionen. Durch die abgedunkelten Fenster dringt milchiges Licht und beleuchtet ein kreatives Chaos: an den Wänden große Papierformate, mit abstrakten Zeichen tätowiert, meist in giftigen Rot- und Violetttönen. In der Mitte ein ausladender Tisch mit Pinseln in allen möglichen Größen und Stärken und ausgedrückte Farbtuben, die eine Art Assemblage bilden. Man könnte diese Zufallsskulptur ohne Weiteres zu einem Kunstwerk erklären. Doch Martha Jungwirth wehrt ab: "Bildhauerei hat mich zwar immer interessiert", sagt sie, "aber ich komme damit nicht zurecht." Warum? "Ich kann nicht umgehen mit der dritten Dimension. Ich arbeite auf der Fläche."

Seit mehr als einem halben Jahrhundert verfolgt die heute 78-jährige Künstlerin einen ganz eigenen und eigenwilligen Weg in der abstrakten Zeichnung und der Aquarell- oder Ölmalerei. Doch erst seit dem vor einigen Jahren der deutsche Kunststar Albert Oehlen die Arbeit der Wienerin öffentlich in den höchsten Tönen pries, stellen sich die ihr angemessenen Erfolge ein: Am 1. März wird Martha Jungwirth der Oskar-Kokoschka-Preis verliehen, am gleichen Tag eröffnet eine große Personale in der Albertina – die bedeutendste Ausstellung, die der Künstlerin bislang zuteil wurde.

Es scheint sich gerade ein Perspektivwechsel in der Wahrnehmung der zeitgenössischen Szene zu vollziehen: Der Beitrag der Frauen zur Moderne, lange Zeit heruntergespielt oder vollkommen ignoriert, wird mit großer Zeitverzögerung endlich doch gewürdigt. Davon künden neben dem unerwarteten Karrierehoch von Martha Jungwirth auch Ausstellungen wie Female Pop Art vor einigen Jahren in der Kunsthalle Wien oder der Große Österreichische Staatspreis 2017 für die feministische Künstlerin Renate Bertlmann, die davor nur Eingeweihten bekannt war.

"Na, sehen Sie, jetzt kommen die ganzen alten Weiber dran", sagt Martha Jungwirth lakonisch. "Bevor wir zur Hölle fahren, kriegen wir noch eine Belohnung."

Jungwirth liebt es, sich derb und unverblümt auszudrücken und nicht einen Hauch von Sentimentalität aufkommen zu lassen. Wenn sie sich in eine Gefühlsagitation hineinredet, dann bricht ein Dialekt durch, mit dem sie auch als Dialogpartnerin von "Mundl" Sackbauer in Ein echter Wiener geht nicht unter keine schlechte Figur abgeben würde.

Dabei ist Martha Jungwirth eine feinsinnige Ästhetin, die lange ausführen kann, dass sie genauso gerne auf grobem Karton arbeitet wie auf handgeschöpftem indischen Papier. Und dass sie über eine Farbpalette verfügen möchte, die es ermöglicht, subtilste koloristische Varianten auszukosten: "Das ist mein Luxus, das brauche ich. Nicht ein Grün, sondern zehn Grün, nicht ein Rot, sondern zwanzig Rot." Ein Betrachter ihrer Bilder habe einmal gesagt, das könne man doch mit fünf oder sechs Farben machen: "Daran zweifle ich. Das ergäbe bestenfalls ein fades Braun. Mir geht es um etwas anderes: Die verschiedenen Nuancen, wie begegnen die einander? Wie fordern die einander heraus?"

Warum Martha Jungwirth für viele Jahrzehnte eines der bestgehüteten Geheimnisse der österreichischen Kunstszene blieb, ist aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar. Denn sie hatte schon früh einen Auftritt im Rampenlicht: Nach ersten abstrakten Versuchen wurde sie 1968 eingeladen, an einer Ausstellung mit dem Titel Wirklichkeiten in der Secession teilzunehmen. Unterschiedliche malerische Positionen wurden vorgestellt, von den ornamental-figurativen Werken eines Wolfgang Herzig bis zu den abstrakt-zeichenhaften Kompositionen von Kurt Kocherscheidt – und dies in einer Zeit, in der Aktionskunst und Performance als Dernier Cri galten "Die Malerei wurde totgesagt damals", sagt Jungwirth, "das war das Letzte. Es hieß: Das ist eine tote Angelegenheit, tote Hose."

Wenn man sich heute Porträts der Wirklichkeiten-Künstler ansieht, dann hat man den Eindruck, es handle sich um eine psychedelische Rockband aus Kalifornien – mit Martha Jungwirth als der Janis Joplin im schwarzen Ledermantel. Eine Gang, die sich bereitmacht, die Welt zu erobern. Doch der Eindruck täuscht: Wirklichkeiten war nie eine Gruppe, die kontinuierlich zusammenarbeitete, sondern eine kuratorische Zufallsagglomeration. Nach der Ausstellung in der Secession, die als Bindeglied zwischen den Abstrakten der Sixties und den Jungen Wilden der achtziger Jahre emblematisch wurde, zerfiel das Ensemble gleich wieder in seine Einzelteile.

Während Künstlerkollegen wie Kurt Kocherscheidt sich bald einen gewissen Ruf erarbeiten konnten, setzte Martha Jungwirth ihre Arbeit in splendid isolation fort – trotz der Teilnahme bei der documenta 6, wo einige ihrer Zeichnungen ausgestellt wurden.