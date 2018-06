© Petra Bahr

Die Tür knarzt wie im Gespensterhörspiel. Es ist kalt, und der Eisengriff schmerzt in den Händen. Manchmal braucht man viel Kraft, um über die Schwelle einer Kirche zu treten. Der Atem dampft. Ein jahrhundertealter Geruch sitzt zwischen den Engeln an der Decke. Kerzen und Sonntagsparfüm und Schweiß und Ruhe. Ja, ich finde, in leeren Kirchen hat die Stille einen Geruch. Es ist, als hätten alle Besucher der Jahrhunderte ein wenig Eigenduft hinterlassen. Auf dem Rücken der Bank haben Anna und Benny ihre Liebe ins Holz geritzt. Sie rutschen und kneifen einander und gehen mir auf die Nerven. Doch nach einer Weile höre ich sogar mein Herz. Vorne hat jemand eine Kerze angezündet. Mehr braucht es nicht. Am Kreuz hängt jemand. Es könnte ein Mann aus Syrien sein oder aus dem Sudan oder eine der ausgemergelten Gestalten, die in diesen Tagen in der Passage unter dem Bahnhof in Hannover Schutz vor der Kälte suchen. Der eine.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag fest in Wort und Bild.

Je konkreter die Passion, desto fragwürdiger das Zentralsymbol des Christentums, das je und je vor Augen geführt. Paul Gerhardt konnte noch jeder Wunde eine Liedstrophe widmen, mit erhabenem Schauer. Oder ging es ihm im Bürgerkrieg seiner Zeit in Wahrheit auch nicht anders? War die Sprache der Dichtung seine Rettung vor dem Abgrund des Unglaubens? O Haupt voll Blut und Wunden.

Er hat die Leichenberge mit eigenen Augen gesehen. Ich kriege all die Toten nicht aus dem Kopf, die in aberwitzigen Konflikten in ihren Häusern sterben oder in den Kellern, in denen sie sich verstecken, und verstehe die Welt einfach nicht mehr. Manchmal, wenn das Leid der ganzen Welt mir zu nahe rückt, komme ich hierher. In das leere Gotteshaus, das schon in dem Moment seinen Namen verdient, wo es sich der Möglichkeit öffnet, eines zu sein. Was ist das für ein Glaube, der mit dem Anblick eines Gefolterten beginnt? Eine leere Kirche, ein leeres Herz, ein Kopf voller Revolten gegen den, mit dem zu sprechen eine seltsame Verkleinerung ist. "Gut, dass wir drüber gesprochen haben"? Dieses Kumpelhafte, Freundinnenartige kommt mir an solchen Tagen erst recht vermessen vor. Die österliche Lebensfreude gegen den Strich aller Intuitionen ist denkbar weit weg. Bis Ostern sind es Wochen. Der Gott der Passion macht es mir schwer. Vielleicht gehört das zum christlichen Glauben. Das aushalten zu können.