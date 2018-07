An einem Wintertag besucht Britta Ernst einen Brandenburger, der nichts am Leib hat außer einem Lendenschurz. Da liegt er nun, seit 300 Jahren tot, jedoch als Mumie gut erhalten, im Glassarg einer Dorfkirche: Ritter Kahlbutz, ein märkischer Volksheld. "Lehrstoff in Sachkunde, vierte Klasse", flüstert eine Mitarbeiterin in die Stille der Gruft. "Was es nicht alles gibt", sagt Britta Ernst.

Sie macht gerade einen Crashkurs in Brandenburg. Hier ein Oberstufenzentrum, dort eine Kita oder ein Sportinternat. Die 57-Jährige ist Profi und Anfängerin zugleich. Profi, weil sie seit fast 20 Jahren Bildungspolitik betreibt und nach eigenen Worten schon beim Betreten einer Schule spürt, wie es dort zugeht. Anfängerin, weil Brandenburg, wo Britta Ernst vor fünf Monaten SPD-Bildungsministerin wurde, für sie Neuland ist. Bisher kannte sie nur Potsdam und den Spreewald.

Um das zu ändern, überlässt Ernst wenig dem Zufall. Systematisch bereist sie Landkreise und Städte. Sie lässt sich Stundenpläne anfertigen, auf denen auch das Fach "Land und Leute" steht. So kommt es, dass sie mal vor einer alten Förderbrücke im Lausitzer Braunkohletagebau steht, mal in Ostprignitz-Ruppin vor Ritter Kahlbutz. "Ich bin neu hier", sagt sie überall. Das klingt ebenso demütig wie wild entschlossen, sich dieses Land zu erschließen.

Britta Ernsts Aufstieg ist in mancher Hinsicht beispiellos. Ihre Karriere verlief sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg. Sie wurde lange als Machtschattengewächs unterschätzt. Ihr Fall zeigt, wie schwer eine politische Karriere ist, wenn der Ehemann ein noch prominenterer Politiker ist.

Britta Ernst, aufgewachsen in Ottensen, war 17, als sie "wegen Willy Brandt" 1978 in die Hamburger SPD eintrat. Sie durchlief eine politische Ochsentour. 14 Jahre lang saß sie in der Hamburger Bürgerschaft. Ihr Ruf als Bildungsexpertin brachte sie in drei Schattenkabinette, aber jedes Mal verlor die SPD die Wahl. 2011 eroberte die Partei nach zehn Jahren die Macht im Rathaus zurück. Ausgerechnet dieser Triumph beendete Britta Ernsts Karriere in der Stadt.

Erster Bürgermeister wurde Olaf Scholz – seit 1998 ihr Ehemann. Ihm zuliebe und der politischen Hygiene wegen verzichtete Ernst auf das Amt der Schulsenatorin, für das sie Anwärterin war. Es fiel ihr sichtlich schwer, sie fand das ungerecht. In einer persönlichen Erklärung schrieb Ernst, sie halte es für falsch, "dass Veränderungen bei einem Partner mit dem Verzicht des anderen begleitet werden".

Olaf Scholz und Britta Ernst kennen sich schon lange. Seit frühen Juso-Tagen, als beide noch Parkas, lange Haare und sich mit sehr linken Gedanken trugen. Ihre Juso-Generation war sehr feministisch geprägt; viele Frauen dachten nicht daran, den Namen des Ehemanns anzunehmen. So hielt es auch Britta Ernst. Sie konzentrierte sich anfangs auf Gleichstellungspolitik, schrieb Konzepte für mehr Frauen in Führungspositionen. Und dann war ausgerechnet sie es, die für ihren Mann auf die weitere Karriere in Hamburg verzichtete.

Ernst mag es nicht, auf Scholz angesprochen zu werden. Sie hat schlechte Erfahrungen gemacht. Als 2014 ihre Stunde schlug und sie ins Kieler Landeskabinett berufen wurde, stand in den Zeitungen: "Scholz’ Frau wird Ministerin". Als hätte Britta Ernst sich selbst noch keinen Namen gemacht.

In Schleswig-Holstein brachte ihre Ehe sie erneut in Nöte. Chef der Uni-Kliniken dort ist ein gewisser Jens Scholz, ihr Schwager. Als Ministerin für Bildung und Wissenschaft hätte sie ihn beaufsichtigen müssen. Ein Unding. Also kam die Wissenschaft in ein anderes Ressort. Fast drei Jahre lang war Ernst Ministerin an der Küste, bis sie mit der SPD im Frühling 2017 aus der Regierung flog.