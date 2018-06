Dumm und Dümmer heißt ein Jim-Carrey-Film von 1994. Donald Trump schreibt die Fortsetzung "Handelskriege sind gut und leicht zu gewinnen". Also her mit einem 25-Prozent-Zoll auf Stahl und zehn auf Aluminium! Prompt fiel der Dow Jones um bis zu 800 Punkte. Das Kapital glaubt dem "stabilen Genie" nicht – zu Recht. Denn im Handelskrieg verliert immer das eigene Land.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

In Dumm und Dümmer 2 mimt Handelsminister Wilbur Ross den Carrey: "Ich habe mir gerade eine Dose Campbell-Suppe für 1,99 Dollar gekauft. Da steckt Stahlblech für zehn Cent drin. Steigt der Preis um 25 Prozent, macht das bloß den Bruchteil eines Cents aus." Also bleibt cool, ihr Freihandelsfetischisten.

Zwei von denen, Ökonomen beim Washingtoner Thinktank Trade Partnership, machen eine andere Rechnung auf. Beim ersten Schritt gewinnt Trump: Im ummauerten Stahl- und Alu-Sektor entstehen 33.000 neue Jobs. Dann aber verliert die verarbeitende Industrie 180.000 Jobs – also fünf für jeden neuen. Wieso? Jenseits von Schnapsflaschen oder Toilettenbrillen gibt es kaum Produkte, die ohne Stahl/Alu auskommen: Autos und Maschinen, Stahlträger und Kühlschränke, Industrieanlagen und Flugzeuge. Das wird alles teurer. Folglich sinkt die Nachfrage, verschwinden Jobs.

Hier arbeiten 6,5 Millionen Amerikaner, im Stahl-/Alu-Sektor nur 140.000. Diese Gruppe wird gestreichelt, die fast 50-mal größere kriegt den Knüppel des Marktes zu spüren. Und das, bevor Amerikas Partner zurückschlagen, um US-Produzenten wie auch den Präsidenten zu treffen.

Die EU hat eine Hitliste aufgestellt: Bourbon, Orangensaft, Motorräder ... Warum ausgerechnet diese Produkte? Bourbon wird in Kentucky destilliert, der Heimat des republikanischen Fraktionschefs im Senat, Mitch McConnell. O-Saft kommt aus Florida, dem Swing-State, der Präsidentschaftswahlen entscheidet. Harley-Davidsons werden in Wisconsin zusammengeschraubt, im Wahlbezirk des Republikaners Paul Ryan, des Unterhaus-Speakers. Ryan hat bereits vor einem "Handelskrieg" gewarnt; Trump möge die Finger davon lassen. Oder, unausgesprochen: Er werde seine Mehrheit im Kongress verlieren.

Weiter in Dumm und Dümmer 2: Trump hat vorweg den Angstgegner China im Auge. Bloß ist Amerikas größter Stahllieferant Kanada, es folgen Brasilien, Südkorea und Mexiko – Nachbarn und Verbündete. China liefert nur winzige zwei Prozent. Warum man Freunde bestraft, um den Gegner zu treffen, bleibt das Geheimnis Trumpscher Großpolitik. Mit Blick auf die Wahlen im November hätte schon ein Taschenrechner genügt, um zu zeigen, dass 140.000 geschützte Jobs nicht 6,5 Millionen bedrohte aufwiegen. Schließlich senken höhere Preise für Dinge des täglichen Gebrauchs wie Autos und Waschmaschinen das Realeinkommen und treffen vor allem die kleinen Leute, die klassischen Trump-Wähler.

In Dumm und Dümmer lernen die beiden Helden nichts; freilich kommen nur sie zu Schaden. Wenn aber Trump tatsächlich den Handelskrieg anzettelt, wird erst Amerika, dann der Welthandel für seine Torheit büßen müssen. Die EU sollte ihm all ihre Folterwerkzeuge vorzeigen. In den Achtzigern hat Reagan Japan-Stahl mit einem Strafzoll belegt. Später bekannte er, das sei eine seiner wenigen falschen Entscheidungen gewesen. Trump aber fühlt sich am Abgrund am wohlsten.