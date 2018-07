Meine Großmutter besaß ein unbequemes Sofa und eine kratzige goldfarbene Decke. Auf diesem Sofa sollte ich abends schlafen, während die Erwachsenen redeten und Wein miteinander tranken. Ich hasste das Sofa und die Decke, bis ich die Sagen des klassischen Altertums von Schwab geschenkt bekam und begriff, dass es gar keine kratzige Decke war, sondern das Goldene Vlies, das Fell des mythischen griechischen Widders, der fliegen und sprechen konnte. Von da an sprach das Goldene Vlies zu mir.

Doris Dörrie, 62, ist Regisseurin und Schriftstellerin. Ihre Kolumne erscheint im Wechsel mit »Das gehört nicht ins Feuilleton«

Es erzählte mir, dass Jason es unbedingt finden müsse, aber keine Ahnung habe, wo es sich gerade aufhalte. Die brennende Frage war also, wann Jason im Wohnzimmer meiner Großmutter auftauchen und sein Goldenes Vlies zurückfordern würde. Das konnte dauern, las ich, denn er hatte im Schlamm eine seiner Sandalen verloren, so wie ich ständig meine Flipflops, und irrte in der Gegend umher, säte Drachenzähne in den Garten meiner Großmutter, aus denen Krieger hervorwuchsen, die sich, weil Jason listig unter ihnen herumsprang, gegenseitig umbrachten. Er hätte nun einfach ins Haus kommen können, um mir das Goldene Vlies zu entreißen, aber wie ich dank Schwab wusste, musste er erst noch Medea kennenlernen und eine lange, komplizierte und blutrünstige Geschichte durchstehen. Mich auf das Sofa zu legen und mit der kratzigen goldenen Decke zuzudecken war lange für mich, wie ins Kino zu gehen. Der Höhepunkt des Tages. Ich brauchte nichts weiter als mein Goldenes Vlies. Keiner fragte mich, warum ich mit einem Mal so erpicht darauf war, auf dem Sofa und unter dieser Decke zu liegen, selbst im Hochsommer.

Als meine Großmutter starb und meine Mutter mich fragte, ob ich irgendein Andenken an sie haben wolle, wollte ich unbedingt diese Decke haben, die inzwischen löchrig und ein wenig unansehnlich ist, aber immer noch golden schimmert. Sie liegt jetzt auf meinem auch ziemlich unbequemen Sofa, und ich brauche sie nur anzuschauen, um ganz deutlich Jason zu sehen, wie er mit nur einer Sandale durch den Schlamm hinkt und immer noch sein Goldenes Vlies sucht. Eines Tages, davon bin ich überzeugt, wird er bei mir vor der Tür stehen.