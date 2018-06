Eines hat Donald Trump, der Handelskrieger, schon geschafft: Das geplante Freihandelsabkommen TTIP wirkt im Nachhinein wie eine Friedensformel. Und was haben die hiesigen Kritiker nicht gegen dieses Projekt der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft gewettert. Gegen Hormonrinder und private Schiedsgerichte. Vor allem aber: gegen die "bösen" Amerikaner, denen man einfach nicht vertrauen wollte, egal wie die Regeln dann genau festgelegt wären.

Bloß waren das damals in Wahrheit die "guten" Amerikaner, die in der Handelspolitik das Sagen hatten. Es waren Amerikaner, die am globalen Freihandel festhielten – und am Glauben daran, dass er allen beteiligten Ländern Vorteile bringen kann. Sie wollten eine moderne Weltmarktordnung, statt Land nach Land zu irgendwelchen Deals zu zwingen.

Es ist schlimm, mit welcher Lust der amerikanische Präsident den "Handelskrieg" ankündigt, obwohl führende Parlamentarier seiner Partei so etwas gar nicht wollen. Daher ist es auch kein Wunder, dass Brüssel nun Gegenmaßnahmen vorbereitet, um dem Wüterich Grenzen zu setzen für den Fall, dass er Ernst machen sollte. Doch darf man drei Dinge nicht vergessen.

Erstens haben gerade die Deutschen mit ihrer TTIP-Diskussion das globale Handelsklima mit vergiftet. Das Virus der Freihandelsskepsis und des nationalen Vorurteils ist hierzulande erstaunlich verbreitet. Obwohl die deutsche Wirtschaft im Welthandel riesige Erfolge feiert, verharrten viele Politiker und Aktivisten beim Chlorhuhn und mochten nicht einmal anerkennen, dass in Europa Chlor beim Waschen anderer Lebensmittel längst zum Einsatz kommt.

Mit seinem Plan schädigt Donald Trump vor allem ein Land: Die Vereinigten Staaten

Es wird Zeit, dass die Regierenden sich wieder laut und klar zu den Vorteilen des internationalen Handels bekennen und diese den Bürgern erklären. Nicht der Welthandel ist in erster Linie schuld an wachsender Ungleichheit und Unzufriedenheit – sondern die Art und Weise, wie in den einzelnen Ländern die Früchte der Globalisierung verteilt werden.

Zweitens gilt es zu verstehen: Wer eine Handelsschranke errichtet, der fügt dem eigenen Land Schaden zu. Bei Donald Trumps angekündigten Strafzöllen auf Stahl wird das schon sichtbar. Während die amerikanischen Stahlmanager jubeln, weil der Präsident der Billigkonkurrenz aus Übersee das Leben schwer machen will, sorgen sich Manager von stahlverarbeitenden Unternehmen. Sie erwarten zu Recht, dass sie mehr für Stahl bezahlen müssen. Diese zusätzlichen Kosten werden sie versuchen hereinzuholen, indem sie die Preise für ihre Töpfe oder Fahrräder erhöhen und so den Aufschlag an die Verbraucher weiterreichen.

Vielleicht merken die Verbraucher zunächst gar nicht, woher der Preisauftrieb kommt, aber am Ende zahlen sie an der Ladentheke für Trumps Politik. Und die könnte den Präsidenten noch auf andere Art einholen. Wenn die Inflation dadurch in den USA weiter steigt, dann wird die Zentralbank wohl die Zinsen stärker als geplant anheben, was erst auf die Börse und dann auf die gesamte Wirtschaft drückt.