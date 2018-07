Auf nichts kann man sich mehr verlassen. Da beruft die CSU einen neuen Generalsekretär und man denkt sich, na gut, ein neuer Scheuer-Andi eben, ein krachlederner Lautsprecher. Einer, der immer als Erster vor den Fernsehkameras steht, um dem politischen Gegner Unfähigkeit, Weltfremdheit oder sonst irgendein Versagen vorzuwerfen. Aber siehe da, besonnen soll der Neue sein, ganz anders als Andreas Scheuer, sein Vorgänger, dem das Wadenbeißerische so sehr zur zweiten Natur geworden war, dass er bisweilen wie seine eigene Karikatur daherkam. Markus Blume heißt der frische CSU-Generalsekretär, ist vierzig Jahre alt, Landtagsabgeordneter und war einmal Chef der Grundsatzkommission seiner Partei.

Als "nachdenklich" und "argumentierend" beschreibt ihn Horst Seehofer – und, sofern sein Parteichef richtig liegt, passt Blume damit sehr genau in das Bild des neuen Typus Generalsekretär, der in diesen krisenhaften Wochen der Republik auf die Bühne tritt.

Lange Zeit war das ungeschriebene Stellenprofil der Generalsekretäre ja recht klar umrissen: Attacke, ausputzen und, wenn es gut läuft, auch ein bisschen Programmatik. "Der General", wie er im Schützengraben-Sprech der Parteistrategen genannt wird, waren Männer und Frauen fürs Grobe, Politiker, die mit Vorschlaghammer kämpften, nicht mit dem Florett. Heiner Geißler, so etwas wie der Mustergeneral der Union, sagte einmal, mit Blick auf Grüne, Friedensbewegte und Sozialdemokraten, ein solcher Pazifismus sei seinerzeit für Auschwitz verantwortlich gewesen. Das war der Sound der alten Generale. In der Berliner Republik verlor das Amt dann an Bedeutung. Klaus-Uwe Benneter bei der SPD, Cornelia Pieper bei der FDP oder jüngst Peter Tauber in der Union – es waren oft eher blasse Figuren, mehr Sekretäre als Generale. In diesen Tagen jedoch wird das Amt wieder wichtig. Aber ganz anders als früher.

In der SPD heißt "der General" nun Lars Klingbeil. Ein umsichtiger Fachpolitiker, ein Digitalexperte, aber ein Scharfmacher? Wirklich nicht. Und bei der CDU jubelte ein Parteitag vor einigen Wochen mit schulzzugartiger Begeisterung Annegret Kramp-Karrenbauer ins Amt der Generalin. Auch sie ist eine strategische Denkerin, die sich von den breitbeinigen Rüpeleien ihrer Vorgänger entschieden abgrenzt und ihre Aufgabe immer wieder mit einem Wort beschrieb: "zuhören".

Dass dieser Typus des vorsichtigen Generalsekretärs ausgerechnet jetzt auf die Bühne tritt, ist aus zweierlei Gründen interessant. Denn schließlich werden zum einen allerorts die Lautstärkeregler eher auf- als zugedreht. Konjunktur hat das Unbedingte, das Trumpische, die Populisten. Der leise General ist da die stilistische Gegenthese. Er überlässt das Laute denen, die er ohnehin nicht übertönen kann, und verteidigt stattdessen Integration und Kompromiss.

Dies geschieht zum anderen in einer Zeit, in der, um es vorsichtig zu formulieren, die Selbstbewusstseinsvorräte der Volksparteien nicht gerade prall gefüllt sind.

Union und SPD befinden sich jeweils auf ihrer eigenen Sinnsuche. Für die einen geht es darum, einen konservativen Skeptizismus zu entwickeln, der zu mehr in der Lage ist, als sich an der Nation festzuklammern und gegen Flüchtlinge zu sein. Und für die anderen um eine Neudefinition des sozialdemokratischen Aufstiegs- und Sicherheitsversprechens in Zeiten globaler Finanz- und Warenströme. Nicht gerade das, was man so nebenbei erledigt. Doch im Gegensatz zu vergangenen Jahren wissen beide Parteien sehr genau, dass sie die Debatten um ihr Selbstverständnis führen müssen. Hierbei spielen die Generalsekretäre eine entscheidende Rolle. Als Manager der Selbstbesinnung müssen sie dem Prozess eine Form geben, die Basis aktivieren, Funktionäre überzeugen.

Und so steckt in den neuen leisen Generalsekretären auch eine Wette, die in etwa so geht: Identitätsfindung muss nicht im gleichen Zug forsche Abgrenzungsrhetorik bedeuten. Moderation nach innen ist womöglich bedeutsamer als Rigidität nach außen. Das ist zwar ungewöhnlich und so gar nicht zeitgemäß, und doch liegt gerade darin eine Chance. Denn die eigene Unsicherheit mit Kraftmeierei und Rabaukentum zu übertünchen, das war noch nie ein Erfolgsrezept.