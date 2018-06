Manchmal bietet die Zeitung von gestern den klarsten Blick auf die Fragen von heute. "Nicht die Erstarrung, sondern die Instabilität unserer Lebensverhältnisse ist es, die uns heute zu schaffen macht. [...] Die Nötigkeit sogenannter konservativer Verhaltensweisen nimmt in dieser Lage zu." Ein Satz von 2018? Aus den Jahren des Dotcom-Booms? Von 1989? Nein, am 16. Oktober 1981 stand er in der ZEIT. 17 Schriftsteller, Politiker und Wissenschaftler antworteten damals auf die Frage des Feuilletons "Was heißt hier konservativ?", unter ihnen der Politologe Hermann Lübbe, Autor der zitierten Zeilen.

Je leerer ein Begriff, desto beliebiger lässt er sich füllen. Die 17 Antworten, von undogmatischen Linken, Grünen, Sozialdemokraten und Konservativen, fallen denn auch so divers aus, dass nur eins gewiss bleibt: Schon vor 37 Jahren – Jens Spahn lernte gerade laufen, Alexander Dobrindt kam in die sechste Klasse – war der Konservatismus nicht mehr, was er mal war.

Oktober 1981: Der Kalte Krieg steuert einem neuen Höhepunkt zu, ein Jahr noch bis zum Misstrauensvotum gegen Schmidt und bis zu Kohls "geistig-moralischer Wende". Eine ferne Welt, und doch in vieler Hinsicht eine spiegelverkehrte Version unserer Gegenwart. Damals wuchsen am linken Rand der christdemokratisierten SPD die Grünen – heute gedeiht rechts der sozialdemokratisierten CDU eine "Alternative". Heute möchten die neuen Rechten als Konservative durchgehen – damals schrieb der Philosoph Günther Anders: "Obwohl ich [...] nicht zu Unrecht als ein radikaler Linker gelte, bin ich ein Konservativer." "Freilich", schiebt er hinterher, "in einem ganz neuen Sinne: dem ›Konservativen‹, demjenigen, der erhalten will, steht heute nicht mehr der ›Progressive‹ gegenüber, sondern der ›Annihilist‹, derjenige, der aus Phantasielosigkeit oder aus Machtgier bereit ist, den Bestand der Welt zu riskieren."

Was also heißt hier konservativ?

"Konservativ – das bedeutet, das Grundgesetz von 1949 zu erhalten und zu bewahren", antwortet Heinrich Böll.

Der Grüne Wolf-Dieter Hasenclever entdeckt, dass auch die Studentenrevolte "bewahrenden Charakter trug": "Wiederherstellung des Humboldtschen Bildungsideals (gegen die scheinbaren technischen Zwänge). Bewahrung der Eigenständigkeit der Völker (gegen den amerikanischen Expansionismus in Vietnam oder die russische Unterdrückung in der ČSSR)."

Der Schriftsteller Peter Rühmkorf sinniert über den in Massenprodukte "einprogrammierten Todestrieb" und lobt sich sein unverwüstliches Signal Girl, seine alte Eieruhr, "Design auslaufende Nierentisch-Epoche". Der Historiker Golo Mann liefert Stückwerk: Zu Freiheiten gehören Pflichten, es gibt "Unterschiede im menschlichen Rang", und das sei auch gut so, "man soll sich vor allen politischen Ideologien und Utopien hüten". Der SPD-Politiker Erhard Eppler schließlich unterscheidet zwischen Struktur- und Wertkonservatismus und bekennt sich zu Letzterem: "Der Wille zum Bewahren nimmt revolutionäre Formen an", vor allem, wo es ums Ökologische geht.

Überhaupt die Natur, die Schöpfung. Konservativ sei, wer sie schützt und verteidigt gegen kurzsichtige Gier. Einzig Petra Kelly missfällt diese Begrünung des Begriffs: "Die Grünen sind nicht konservativ, sondern sie fordern eine radikale Umkehr." Alles andere sei "Wortspielerei".

Auffallend ist, was fehlt im Diskurs: das nationale Genebel, das Identitäre, das Leitkultur-Lamento. Dabei hätte es auch damals Anlass gegeben. Keine "Flüchtlingskrise", aber es rumorte. Sockelarbeitslosigkeit und die bange Ahnung, dass die Bundesrepublik womöglich doch ein Einwanderungsland ist. 1978 fanden 39 Prozent der Bundesbürger, dass "die Gastarbeiter wieder in ihr Land zurückkehren sollten", 1983 waren es 80 Prozent. In der Konservatismusdebatte des Jahres 1981 kommt das alles nicht vor. Den Ethnonationalismus hatte man, so scheint es, hinter sich.

Umso treffender mancher Kommentar: "Konservatismus als politische Bewegung formiert sich immer erst dann, wenn die Position, die der Konservative gegenüber der Gesellschaft einnimmt, schon unhaltbar geworden ist", schreibt die Journalistin und Schriftstellerin Marielouise Janssen-Jurreit. "Deshalb können Konservative immer nur restaurativ sein, auf die Wiederherstellung der Vergangenheit bedacht. Sie sind in der schizoiden Situation, sich mit einem Teil des Wandels identifizieren zu müssen, in der Illusion, daß er in ein restauratives Ziel münden könnte. So spalten sie das gesellschaftliche Leben in zwei Bereiche auf: einen, in dem sie Wandel zulassen, sogar fördern, nämlich bei der technischen Fortentwicklung der Produktionsmittel, und den anderen, der unwandelbar sein soll und ihnen emotionale Sicherheit liefert." Besser lässt sich auch die AfD nicht beschreiben.

Vielleicht eröffnet die alte Debatte sogar einen Blick in die Zukunft, vielleicht war die Konservatismuskrise von damals die produktivere. So ist es gewiss "Wortspielerei", Umweltschützer zu Konservativen zu erklären, nicht jeder Grüne ist automatisch konservativ. Jeder Konservative aber sollte, spätestens heute, auch ein Grüner sein.

Geradezu prophetisch klingt der Appell des Politikwissenschaftlers Kurt Sontheimer "gegen die um sich greifenden Tendenzen des Irrationalismus und Radikalismus": "Die Bewahrung und Sicherung unserer im Kern liberalen und sozialen Republik gegenüber allen politischen Zumutungen, die diesen Konsensus aufweichen und die Republik dem Druck antagonistischer und kompromißunfähiger politischer Kräfte aussetzen, halte ich für das konservative Gebot der Stunde." Ein Satz von 81 für 18.