Belletristik

01 (02) Jojo Moyes: Mein Herz in zwei Welten

Wunderlich; 22,95 €

02 (01) Elena Ferrante: Die Geschichte des verlorenen Kindes

Suhrkamp; 25,– €

03 (03) Rita Falk: Kaiserschmarrndrama

dtv; 15,90 €

04 (06) Mona Kasten: Save Me

Lyx; 12,90 €

05 (04) Bernhard Schlink: Olga

Diogenes; 24,– €

06 (...) Maja Lunde: Die Geschichte der Bienen

btb; 20,– €

07 (07) Haruki Murakami: Die Ermordung des Commendatore

DuMont; 26,– €

08 (09) Oliver Scherz: Ein Freund wie kein anderer

Thienemann; 14,– €

09 (...) Marc-Uwe Kling: QualityLand

Ullstein; 18,– €

10 (05) Daniel Kehlmann: Tyll

Rowohlt; 22,95 €

Sachbuch

01 (01) Michael Wolff: Feuer und Zorn

Rowohlt; 19,95 €

02 (NEU) S. Diego, SpongeBOZZ, D. Sand: Yellow Bar Mitzvah

Riva; 19,99 €

03 (02) A. Fleck, S. Vössing: Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode

Becker Joest Volk; 29,95 €

04 (05) Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit

Pantheon; 14,99 €

05 (07) Das Vorsorge-Set

Stiftung Warentest; 14,90 €

06 (03) M. Riedl, A. Fleck, J. Klasen: Die Ernährungs-Docs – Starke Gelenke

ZS Verlag; 22,99 €

07 (08) Stefanie Stahl: Das Kind in dir muss Heimat finden

Kailash; 14,99 €

08 NEU The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das offizielle Lösungsbuch

Flashpoint; 24,99 €

09 (04) M. Riedl, A. Fleck, J. Klasen: Die Ernährungs-Docs

ZS Verlag; 24,99 €

10 (NEU) Johann Scheerer: Wir sind dann wohl die Angehörigen

Piper; 20,– €