Lucky ist eine Rarität im amerikanischen Erzählkino: ein Film, der vom Tod spricht, ohne ihm Sinn unterzuschieben – untröstlich, aber nicht trostlos, tapfer, aber nicht heroisch. Die Wahrheit, der wir uns stellen müssen, meint der Titelheld einmal, sei diese: dass alles verschwinden wird, "ins Dunkel, ins Nichts". Und keiner sei dafür zuständig. Als Lucky gedreht wurde, war sein Darsteller Harry Dean Stanton 89; im letzten Herbst ist er mit 91 Jahren gestorben. Das Drehbuch haben ihm Logan Sparks, ein Freund, und Drago Sumonja auf den hageren Leib geschrieben – der steht immer noch so markant im Bild wie Mitte der Achtziger bei seinem emblematischen Auftritt als Drifter in Wim Wenders’ Paris, Texas.

Schon die ersten Einstellungen aber, die Lucky bei seiner Morgenroutine zeigen – Zahnpflege, ein Glas Milch, Yogaübungen, alles gehüllt in den Dunst der ersten Zigarette –, bringen dem Zuschauer die Zeichen des Alters sehr nahe: die Brust ist faltig, das Haar so schütter, dass der Kamm nicht mehr greift. Lucky ist noch fit: Das viele Rauchen hat ihm wundersamerweise nicht geschadet, er macht lange Spaziergänge durch die weltvergessene Wüstenstadt, an deren Rand er wohnt, und lässt sich von Kreuzworträtseln zu philosophischen Recherchen anstiften. Doch eines Tages kippt er in seinem von Kakteen eingefassten Holzhaus einfach um, und der Doc, den er verblüfft zu Rate zieht, stellt klar: Lucky ist sterblich, sein Körper gibt auf.

Was folgt, ist kein dramatischer Bruch, keine Ein- oder Umkehr, sondern ein subtiles Neu-Arrangement von Setting, Stimmung und Alltagshandlungen. Die Geschichten, die Luckys Freunde in der Bar und Zufallsbekanntschaften im Diner erzählen, scheinen nun meist um Todesvorstellungen oder Pläne für "danach" zu kreisen. Und wir können zusehen, wie auf Stantons zerfurchtem Gesicht allmählich die Angst hervordrängt, wie sich der Blick seiner dunklen Augen an der Szenerie vorbei ins Jenseits, nein: ins Dunkel, ins Nichts verkrümelt.

Der Traum von einer besseren Welt

Stanton war, wie Lucky, ein Veteran des Pazifikkriegs und unverheiratet. Fast alles hier ist biografisch eingefärbt: von Luckys musikalischen Neigungen – Stanton hatte seine eigene Band – bis zu den prägnanten Auftritten von Tom Skerritt, seinem Ko-Darsteller in Alien, und David Lynch, für den Stanton mehrmals vor der Kamera gestanden hat, zuletzt in der neuen Twin Peaks-Staffel. Charakteristisch sind auch die Westernmotive und -gesten. Die Inszenierung des Schauspielers John Carroll Lynch, der hier ein spätes Regiedebüt gibt, lebt vom Kontrast zwischen dunklen Interieurs – in der Bar scheint man nur rote oder braune Drinks auszuschenken – und dem gleißenden Draußen. Mit dem kernigen Figurenensemble und in den beschaulichen Stadtkulissen ließe sich mühelos ein Remake des Serienklassikers Rauchende Colts drehen, eine frühe Station in der Karriere von Stanton.

Rückwärtsgewandt ist der Film allerdings nicht, eher antizyklisch: In vielen Details präsentiert sich seine Western-Community multiethnisch und sogar LGBTQ-freundlich; es herrscht ein aufgeklärter Geist, der seine Wurzeln in den Siebzigern hat und dem Amerika Donald Trumps Paroli bietet. Lucky teilt mit einer schwarzen Serviererin einen Joint, probt für den Ernstfall das buddhistische Lächeln und singt Volver, volver auf einem mexikanischen Kindergeburtstag. So liefert der Film nicht nur eine Reflexion über den Tod oder ein Manifest des Atheismus, sondern: den Traum von einer Welt, in der es sich leben ließe. Ein schönes Vermächtnis.