Dem Charme der Sonne kann sich niemand entziehen. Wenn nach einer Ewigkeit von Dunkelheit und Kälte die ersten goldenen Strahlen durchbrechen, wird selbst in der Großstadt die Versuchung übermächtig, sich für Momente an eine schmutzige Hauswand zu lehnen, die Himmelswärme zu spüren, die Augen zu schließen. Hinter den Lidern erscheint zum ersten Mal wieder das glühende Rot, das den Sommer ahnen lässt. Noch ist er fern, noch lässt die Luft frösteln, aber die dunklen Ziegel der Hauswand haben schon begonnen, die Infrarotanteile des Lichtes zu speichern und in winzigen Dosen an den Rücken abzugeben. Mit anderen Worten: Der Mensch friert plötzlich nicht mehr. Vielleicht wird ihm sogar, in diesem schmutzigen, aber sonnenbeschienenen Großstadtwinkel, ein bisschen zu heiß? Denn das ist das Hinreißende an der Sonne, dass sie überall, wo sie ihren Auftritt hat, sogleich etwas von dem Übermaß andeutet, zu dem sie in der Lage ist. In jedem ihrer Strahlen ist auch Wüste, blendet glitzernder Strand, wütet die Hitze eines fernen Ferientages.

Und erst recht in den Bergen, in der dünnen, trockenen Höhenluft. Schon in den Spätwintertagen bereitet die Sonne das tolle, wie trunkene Vergnügen, den Schnee, diesen gewaltigen Kältespeicher, schmelzen zu sehen. Unglaublicherweise hat er keine Macht mehr gegenüber den Strahlen. Bäche beginnen unter dem Eis zu sprudeln, verwandeln die Schollen in durchscheinende Zuckerkrusten, legen schmale Streifen Wiese frei, auf denen sich das vergessene Wunder der Vegetation entfaltet. Der Krokus blüht, für Flachländer ein unvorstellbares Wunder. Überhaupt alles verwandelt sich, und an den Dächern der Skihütten wachsen aus schmelzendem Wasser die schillernden Zapfen, die mitunter, wie behauptet wird, den einen oder anderen Gast erschlagen. Vor den Hütten aber, diesen lärmenden Amüsierstätten, verwandeln sich auf den Liegestühlen auch die eben noch tobenden Après-Ski-Touristen in bewegungslose Echsen. Sie sind nicht mehr besoffen, sie sind besinnungslos der Sonne erlegen. Was tun sie da, indem sie nichts tun? Hoffen sie, dass ihnen in der Sonne etwas gegeben wird, was sonst nur, wie in der Bibel verheißen, der Herr den Seinen im Schlafe gibt?

Das abgegriffene Wort von den Sonnenanbetern, ein wirklich scheußlich vernutztes und dummes Wort, es scheint doch etwas auszudrücken. Auch wenn unbestimmt bleibt, worum genau gebetet, was erfleht und welche Erleuchtung erwartet wird, muss der Philosoph nüchtern feststellen, dass die Menschen dazu neigen, sich in die Sonne zu hauen und dort erwartungsvoll abzuwarten. Auch das kleine Quäntchen himmlischen Lichts, das im Alpenvorfrühling oder, deutlich rätselhafter, im Strandkorb auf Sylt bibbernd aufgelesen wird, ist wahrscheinlich als Vorgriff auf das große metaphysische Sonnenbad zu verstehen, das traditionell im Hochsommer an südlichen Küsten praktiziert wird.

Das Sonnenbad ist eine Kulturtatsache – jedenfalls in unserer Kultur –, selbst wenn es derzeit nicht den besten Ruf genießt. Es gilt als proletarisch und ungesund, und wer die Touristen an der Playa de las Américas beobachtet, die ihre Haut der Sonne Teneriffas aussetzen, bis sie sich blaurot verfärbt, wird diese Einschätzung nicht rundheraus bestreiten wollen. Unsäglich müssen die Qualen sein, die ein T-Shirt bereitet, wenn es für die abendliche Party über die verbrannte Haut gezogen wird. Aber die harten Jungs, von den nicht weniger harten Mädels ganz zu schweigen, die in todesmutigen Horden aus Manchester oder Bochum in die Sonne geflogen sind, haben kein Problem damit oder höchstens eines, das für Witze taugt. Sie beweisen gerne ihre Verachtung für Hautkrebs und andere Zukunftssorgen, wie denn überhaupt das Zittern um die Gesundheit eine Sache der Alten ist.

Natürlich gibt es auch eine gesundheitsbewusste Jugend (nicht unbedingt an der Playa de las Américas), die sich vegan ernährt und mit Grund vermutet, dass bedenkenloses Rösten in der Sonne nur etwas für Leute ist, die ebenso wenig Skrupel haben, Fleisch von toten Tieren zu grillen. Die Sorge ums moralische und leibliche Wohl aber ist Sache einer verwöhnten Mittelstandsjugend, die Anlass hat, von der Zukunft, von beruflichen Erfolgen, anhaltender Schönheit zu träumen.

Der soziale Abstieg des ausgiebigen Sonnenbads hat allerdings etwas historisch Kurioses. In feudalen, vorindustriellen Zeiten galt Blässe als vornehm und gesund, weil nur Feldarbeiter, die im Freien bis zum Umfallen schufteten, sonnenverbrannt waren. Erst als die Feldarbeiter zu Fabrikarbeitern wurden, in lichtlosen Hinterhöfen wohnten und ihrerseits eine nun nicht mehr gesunde Blässe zeigten, entdeckten die besitzenden Klassen die Reize von Natur und Sommerfrische und einem getönten Teint. So unromantisch es klingt: Auch die Wertschätzung des Sonnenbads ist eine Frage der Produktionsverhältnisse, die sich unterdessen ein drittes Mal verschoben haben. Die digitale Avantgarde, die ihre Tage und Nächte am Bildschirm verbringt, kann nicht sonnengebräunt sein. Das können, wie ehedem im 18. Jahrhundert, nur die unterqualifizierten Verlierer der Gesellschaft, die mit ihrem Teint verraten, dass sie den Anschluss an die Moderne verpasst haben.

Insofern hat die Sonnenbräune ziemlich an Sex-Appeal verloren. Wer mit Bräune prunkt, wie es, sagen wir mal: Dieter Bohlen unverdrossen tut, der teilt damit gleichzeitig mit, bei welchem Publikum er ankommen will. So viel zur Theorie des Sonnenbads.

Die Praxis zeigt aber noch eine ganz andere Seite, die nur insofern mit dem soziologischen Befund zusammenhängt, als sie sich ebenfalls um Gesundheit wenig schert. Einige Menschen legen sich ab und zu in die Sonne, um sich vielleicht für ein paar Minuten aufzuwärmen. Andere setzen sich der kosmischen Strahlung aus wie Extremsportler oder Drogenkonsumenten, die eine Grenzerfahrung suchen.