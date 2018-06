In der Kolumne "Zeitzeichen" schreibt der Reporter Ulrich Stock regelmäßig aus dem Redaktionsalltab von ZEIT und ZEIT ONLINE.



Anhand der Bodenbeläge ließe sich eine Kulturgeschichte der ZEIT schreiben. Vor Jahrzehnten führte Hilde von Lang die Geschäfte des Verlages. Die Zeitung gehörte ihrem Lebensgefährten, Gerd Bucerius, und Hilde hielt das Geld zusammen. Weil Redakteure ständig Kaffee verkleckern, bestimmte sie ein milchiges Braun zur Farbe der Auslegeware. Sieht man die Flecken nicht so.

Weil jede Erkenntnis irgendwann einer neuen Erkenntnis weicht, fiel der braune Teppich eines Tages in Ungnade und wurde in der Ära Holtzbrinck nach und nach durch blauen Teppich ersetzt. Gegen das Braun hatte das Braun gesprochen. Und warum sollte ein Teppich immer nur schlucken? Blau hatte diese kühle Wucht und Klarheit, die aus der Tiefe des Raumes in die Formulierungen der Schreibenden aufsteigen würde.

Weil jede Erkenntnis irgendwann einer neuen Erkenntnis weicht, fiel der blaue Teppich eines Tages in Ungnade und wird seither nach und nach durch Kunststoffplanken in Eichen-Optik ersetzt, Typ "Farmhouse Oak" – ein Bodenbelag zwischen Tradition und Imitation.

Leider lassen die Planken jeden Schritt hören, und als das lärmempfindliche Korrektorat vor die Kantine ziehen sollte, in der stets Betrieb ist, machte es einen Teppich auf dem Flur zur Bedingung. Es bekam ihn!

Jetzt ist das Korrektorat die einzige Abteilung mit Schalldämpfer. Ein im Hause neidvoll kommentiertes Privileg: Wie habt ihr das bloß durchgekriegt?