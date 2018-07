Inhalt Seite 1 — Demokratie? Können wir Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sie steht. Endlich. Die Groko. Lang war die Geburt, noch länger ersehnt das Ergebnis. Allein: Einen ostdeutschen Minister sucht man im neuen Kabinett bisweilen vergeblich.

Ob es überhaupt ein ostdeutscher Vertreter dorthin schaffe, sei ohnehin unerheblich: Ausgerechnet ein Westdeutscher stellte dies Ende Februar im Magazin Cicero fest: "Von einem ostdeutschen Minister hätte die Region auch nichts." Der Westdeutsche heißt Werner Patzelt, ist Politikwissenschaftler in Dresden, aber eben nicht aus Dresden. Ein Westdeutscher, der uns im Osten mindestens die Demokratie, am besten gleich die ganze Welt erklärt. Mal wieder.

Nicht falsch verstehen: Dies hier ist kein Rundumschlag gegen Westdeutsche. Kein Mensch könnte einen solchen mit gutem Gewissen führen. Ich mag die Menschen im Lande – hüben wie drüben. Ich danke meinen zahlreichen Westverwandten noch heute für vieles. Ich kenne Hundertschaften von Westdeutschen, die ich in meine Gesänge einschlösse, würde dies ihnen etwas nutzen – einfach weil ich sie so was von sympathisch finde. Und bereichernd.

Ulrike Gastmann Unsere Kolumnistin lebt in Leipzig. Jede Woche beschreibt sie die kleinen Geschichten des Alltags und die großen Gefühle, die dahinterstecken.

Ich verfolge in den vergangenen Jahren mit wachsendem Wohlwollen das unaufgeregte Tun des Thüringer Ministerpräsidenten, schließlich auch ein West-Import. Mein Alltag wird nicht durch dauerhaftes Kreisen der Gedanken über die Ost-West-Problematik überschattet. Er wurde es nie. Ich war sogar schon in den Klassenfeind verliebt.

Dennoch steht fest: Noch immer existiert eine westdeutsche Überrepräsentanz bei den Entscheidungsträgern und Meinungsbildnern des Landes. Und das hat Auswirkungen. Weil es die Wahrnehmung eines souveränen ostdeutschen Selbstbewusstseins jenseits von Ampelmännchen und Ostalgie verhindert.

Aber dieses Selbstbewusstsein ist da. Genau wie ein Demokratieverständnis, ohne das eine ostdeutsche Bürgerrechtsbewegung niemals ein 1989 anzetteln hätte können. Ein Demokratieverständnis, das meiner Ansicht nach jedem Menschen als ein ureigenes Empfinden für Recht und Unrecht innewohnt und das keinem Erwachsenen "erklärt" werden muss. Nur eben auch vorgelebt.

In Leipzig wurde dies in jüngster Vergangenheit mal wieder anschaulich bewiesen: Anfang Februar wurde auf dem Gang des Leipziger Rathauses direkt vorm Bürgermeisterzimmer eine Galerie eingeweiht. Gezeigt werden sollten alle demokratisch gewählten Leipziger Oberbürgermeister seit 1877. Dass es damals noch nicht einmal ein Frauenwahlrecht gegeben hatte, darin sah man kein Problem.