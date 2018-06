Fragt man einen Kölner nach der höchsten Form des Glaubens, wird er verschmitzt antworten: Das ist der Dom. Damit ist für ihn der Gipfel jeglicher Spiritualität beschrieben. Es verwundert deshalb, dass in der partyfreudigsten Metropole dieser Republik die Benediktinerinnen vom Heiligsten Sakrament einen solch starken Zulauf haben, mehr jedenfalls als in Gebieten, die als besonders glaubensgefestigt gelten.

26 Frauen zwischen 18 und 95 Jahren beten und arbeiten in Köln in der letzten noch intakten Klosteranlage mit eigener Landwirtschaft, eine Lebensgemeinschaft aus vier Generationen. "Unsere biografische Verschiedenheit macht uns aus", sagt die Priorin des Klosters, Schwester Emmanuela Kohlhaas. "Unsere weltliche Profession legen wir mit der Profess nicht ab. Wohl aber die Angst, mit dem umzugehen, was um uns herum ist." Innere Einkehr und Zuwendung nach außen, wie geht das praktisch zusammen? Die Diplom-Psychologin Schwester Veronica Krienen betreut Menschen in Glaubensfragen und Lebenskrisen, begleitet Exerzitien. Die Priorin, eine promovierte Musikwissenschaftlerin, die als Nonne studieren durfte, lehrte an der Hochschule und arbeitet nun als Coach, Supervisorin und Moderatorin. Alle leisten sie auch liturgischen Dienst.

Diesen Bräuten Christi wurde nicht wie früher mit dem Verweis auf Demut und Gehorsam jede Individualität weggeschmirgelt. Alle Schwestern berufen sich auf das benediktinische Uranliegen, Gott zu suchen. Es geht nicht darum, Gott zu haben. Frauen, meist zwischen 20 und 40, kommen ins Kloster, um sich seelisch zu verorten. Männer und Frauen proben das Kloster auf Zeit. Die Oblatenbäckerei und eine Paramentenstickerei für Altardecken, Fahnen und Stolen wird aussterben. Die Erträge werden zukünftig über Mieteinnahmen, Spenden und Einkünfte der Schwestern außerhalb des Klosters erwirtschaftet werden. Ihrer aller Wurzel ist die 1500-jährige Tradition. Die Benediktinerinnen zeigen gerade, dass Kirche im 21. Jahrhundert ohne esoterisches Anything-goes, ohne spirituellen Klimbim aus Klosterläden auskommen kann. Aber auch ohne Berührungsängste mit dem Jetzt. Die Zukunft besteht aus kleinen spirituellen Einheiten, die nach außen wirken, indem sie politische Missstände nicht gesundbeten, sondern angehen.

Das Kloster betreibt eine Tafel in der Nähe eines Erstaufnahmelagers für Flüchtlinge. Es ist eine Herausforderung für die engagierten Schwestern, dort jeden Tag von Neuem für Frieden und gerechte Verteilung zu sorgen. Eine muslimische Flüchtlingsfamilie, der die Ausweisung drohte, wurde im Kloster aufgenommen. Neues wird gewagt, auch gegenüber dem Althergebrachten, der Liturgie. So werden schon mal Stundengebete verschoben, in Vigilien das Tagesevangelium politisch gedeutet. Diese Schwestern sind alle Kinder des Zweiten Vatikanischen Konzils. Sie wollen aufgeschlossen sein, auch gegenüber anderen Religionen. Ganz paulinisch: Prüfet alles, behaltet das Gute.

