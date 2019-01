Das war mal ein schönes Wort: jemanden shanghaien. Es kommt einem in den Sinn, wenn man hört, dass Cornelia Poletto dieser Tage in ebendieser Stadt ein Restaurant eröffnet. Der Unterschied ist bloß, dass die so bezeichneten Seeleute gewaltsam rekrutiert wurden, während die Köchin sich fortwährend selber shanghait. Von der Kochschule bis zum Palazzo, von der Wohltätigkeitsgala bis zur Hundefutterwerbung – die Liste ihrer Projekte ist länger als die Speisekarte ihres Eppendorfer Lokals.

Michael Allmaier ist Redakteur der ZEIT und schreibt jede Woche über ein Restaurant der Stadt © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

Und abwechslungsreicher, hätte man bis vor einigen Monaten gesagt. Es war ein grundsolides Trattorien-Programm, das dort über Jahre angeboten wurde. Liebevoll gemacht, aber erkennbar darauf ausgelegt, weder Küche noch Kundschaft zu überfordern. Mancher wollte ja nur mit der Frau aus dem Fernsehen plaudern, ohne sich gleich einem Gourmetmenü auszusetzen.

Vielleicht blieb deshalb weitgehend unbemerkt, dass sich seit letztem Sommer einiges geändert hat. Mit Robert Stechmann hat nach langer Zeit ein neuer Küchenchef übernommen. Er behält die gewohnten Antipasti und Nudelgerichte als Klassiker auf der Karte, entwickelt aber auch anspruchsvolle Aromengebilde mit unitalienischen Zutaten von Rotkohl bis Wasabi. Und endlich gibt es auch wieder Menüs.

Schon der erste Gang weckt einen auf. Dass der bestens gegarte Kaisergranat auf einem Wasseralgensalat liegt, mag man noch für eine asiatische Eingebung der Chefin halten, doch der Sanddorn und das etwas irre Granité aus selbst gesammeltem Moos wenden das Ganze in Richtung der neunordischen Avantgarde. Italienisch ist hier nur noch der Wermut, in dem das Krustentier mariniert wurde. Beim folgenden Kaninchen mit Rieslingtraube und dreierlei Kapuzinerkresse fragt man sich, ob Stechmann seine künstlerische Ader nicht etwas zu weidlich auslebt. Aber der Jus dazu ist großartig. Und ehe die Spaghetti-Bolo-Fans rebellisch werden, schwenkt das Menü auf einen mediterranen Kurs ein – erst mit einem bissfesten hausgemachten Meeresfrucht-Tortelli in Tomaten-Safran-Brühe, dann mit einem Stück Steinbutt.

Der ist einen Hauch übergart, aber die Begleitung reißt es raus: eine Kombination aus weißen Bohnen und Roter Bete, im Herben vertieft und aufgefrischt von einem Amalfi-Zitronenschaum. Dieses Gericht strahlt eine Ruhe aus, die sehr "poletto" ist: Die Aromen fließen weich ineinander, das preiswerte Gemüse ist so wichtig wie der teure Fisch.

Man muss mittlerweile fast daran erinnern, dass Cornelia Poletto keine Fernsehköchin ist, sondern eine erstklassige Restaurantköchin, die bloß irgendwann der Neugier auf ihre Person nachgab, ein wenig zu sehr vielleicht. An diesem Tag ist sie nicht im Haus, Dreharbeiten für The Taste. Dass man sie kaum vermisst, liegt an Christiane Grosche, die als Restaurantleiterin von Anfang an dabei ist. Sie ist so beschwingt wie ihre Chefin und mindestens so uneitel. Dank äußerer Ähnlichkeit wird sie auch gern mal mit ihr verwechselt oder jedenfalls für ein Familienmitglied gehalten (für welches, mag sie nicht verraten).

Daran jedenfalls liegt es nicht, dass Polettos Restaurant in Shanghai unter dem Namen The Twins eröffnet. Sponsor des Unternehmens ist die Solinger Messermarke Zwilling. Die Global-Gastronomin erzählte neulich sehr freudig davon: wie leicht es dort sei, Personal zu finden, wie viel Spaß die Gäste beim Essen hätten ... Aus dem Lob ist leicht herauszulesen, was neben dem Stress und einer auslaufenden Pacht sie vor acht Jahren zum Rückzug aus der Sterneküche bewog. Mit dem neuen Konzept bewegt sich die Gastronomia langsam dahin zurück. Nur ohne Poletto, mag mancher Stammgast maulen. Man sieht tatsächlich in letzter Zeit nicht mehr viel von ihr. Aber das war in den frühen Jahren, im Gourmetrestaurant, auch so. Da war ihr Platz eben am Herd; und wenn sie mal einen Gang selbst servierte, sah mancher nicht einmal auf.