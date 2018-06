Tief empfundene Trauer erschüttert, weil sich mit dem Tode eine Leerstelle auftut. Eben war da noch ein Mensch voller Herzlichkeit und Güte, einer, mit dem man reden und dem man alles sagen konnte, einer, der versuchte, zu verstehen, zu helfen oder wenigstens zu vermitteln. Einer, der herzliche Heiterkeit ausströmte und teilte und der in traurigen Zeiten sagte: Komm, ich bin da. Das alles war Karl Lehmann, und mehr als das: Er konnte einem auch Hoffnung machen, dass mit dem Tode nichts vorbei ist, sondern dem irdischen ein ewiges Leben folgt.

Solche Menschen vermisst man, und so werden es viele sehen und sagen, wenn sie an Karl Lehmanns Grab stehen. Menschennähe lehrte man ihn von früh auf, der Vater Lehrer, die Mutter Buchhändlerin, eine bildungsbürgerliche schwäbische Herkunft. Bücher waren da selbstverständlicher Teil des Lebens, aus denen unendliches Wissen geschöpft werden konnte. Das blieb für Lehmann habituell: Kam etwas Neues auf, ein neues Problem, eine neue Zeiterscheinung, deckte Lehmann sich in den Buchhandlungen und Bibliotheken rasch mit dem Notwendigen ein. Worüber man redete, das wollte er genau verstehen.

So einer macht sowieso Karriere. Karl Lehmann durchlief die Schulen problemlos, während der Gymnasialzeit in Sigmaringen wohnte er dort im Erzbischöflichen Studienheim. Bei solcher Prägung war das Studium der Philosophie und Theologie dann nicht überraschend. Er begann es an der Freiburger Universität und beendete es an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Zweimal wurde er dort promoviert, zuerst 1962 in Philosophie, dann, 1967, in Theologie.

So einer muss Wissenschaftler werden im Dienst der Kirche. Wer aber Kirche begreift als "semper reformanda", als immerwährende Baustelle im Wandel der Zeiten, die man verstehen und der man sich immer auch vorsichtig anpassen muss, der weiß auch um das Politische im Katholischen, zumal, wenn man es mit dem Vatikan zu tun hat.

Was konnte Lehmann da Besseres passieren als das persönliche Erleben des Zweiten Vatikanischen Konzils? Dort Zeitzeuge und, als Assistent von Karl Rahner, doch indirekt auch Mitgestalter zu sein? Das waren prägende Zeiten – an der Seite eines bedeutenden Theologen und Konzilsberaters, der einer der Motoren gewesen ist für die Öffnung der Kirche. Lehmann folgte Rahner von Universität zu Universität, von München nach Münster, war mit ihm gleichsam als Chauffeur unterwegs in Europa. Er bewunderte seine Transzendentaltheologie, in der Rahner die Tradition mit den Bedingungen der Moderne zu vermählen suchte und für eine Kirche kämpfte, die auf die Welt zugeht, immer unter der Prämisse, dass Jesus Christus die Bedingung ist der Möglichkeit des Heils.

Natürlich war Lehmann auch Priester. Er wollte nicht nur Wissenschaftler, er wollte auch Seelsorger sein, und wenn sein priesterlicher Ort auch nie dauerhaft in den Pfarrgemeinden war, so war er doch für jeden da, der seine Hilfe suchte, auch Kanzler waren unter seinen seelsorgerlichen Klienten, Künstler, Wirtschaftsführer, Journalisten.

Lehmann, der Seelsorger, der Theologe von Rang, der Homo politicus: Das sind die Ingredienzien für Karriere. 1968 – der Tübinger Professor Joseph Ratzinger half ihm dabei – wurde Lehmann auf den Lehrstuhl für Dogmatik der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Mainz berufen. Drei Jahre später wechselte er nach Freiburg. Hier aber war es nicht mehr nur die Dogmatik, die ihn beschäftigte, sondern auch die "Ökumenische Theologie", die sich in der Lehrstuhlbezeichnung wiederfindet. Das war ganz nach Lehmanns Geschmack: ein offenes Christentum, eine Gemeinsamkeit, die auch immer schon im Sinne Karl Rahners und des Zweiten Vatikanums stand.

Mit Rom hatte er in dieser Zeit nicht viel zu tun. Lehmann hatte zu Rom überhaupt ein ambivalentes Verhältnis, wohl deshalb, weil er vor allem den Vatikan aus seiner intensiven Zeit dort am jesuitischen Germanicum und während des Konzils nur allzu gut kannte. Er begriff den Vatikan auch als Ort institutionalisierter Eifersüchteleien, er wusste um die Möglichkeiten dort, um die Fallensteller, um heilige und unheilige Zeitgenossen im Kardinalsgewand. Ihm war immer klar, dass auch unter dem Purpur nur Menschen stecken.

Diese Illusionslosigkeit verschaffte ihm Abhärtung. Und deshalb scheute er sich nicht, kurz nach seiner Ernennung zum päpstlichen Ehrenprälaten den Entzug der kirchlichen Lehrbefugnis für den Theologen Hans Küng als das zu bezeichnen, was sie war: ein "rabenschwarzer Tag für die Theologie". Auch nach seiner Weihe zum Bischof von Mainz kam ihm diese Abhärtung zugute, etwa als er mit den anderen Bischöfen der Oberrheinischen Kirchenprovinz, Oskar Saier aus Freiburg und Walter Kasper aus Rottenburg, in einem Hirtenwort "zur seelsorgerlichen Begleitung von Menschen aus zerbrochenen Ehen, Geschiedenen und Wiederverheirateten Geschiedenen" in einem gemeinsamen Kanzelwort seelsorgerliche Möglichkeiten der Zulassung dieser Menschen zur Kommunion skizzierte.