Es geht um eine Kleinigkeit. Um 5,5 Millionen Franken. Dieser Betrag, behauptet die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), sei ihr im vergangenen Jahr entgangen. Denn: Die Versicherung darf ihren Klienten nicht mehr nachspionieren.

Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2016 entschieden. Weil diese Praxis gegen das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens verstößt. Gegen ein Grundrecht also, festgehalten in Artikel 13 der Bundesverfassung.

Damit der Staat in die Grundrechte seiner Bürger eingreifen kann, braucht er eine gesetzliche Grundlage, die ihm das erlaubt. Und diese war, so befanden es die Richter in Straßburg, ungenügend. Deshalb musste die Unfallversicherung und später auch die Invalidenversicherung ihre Observationen stoppen.

Eine unhaltbare Situation für die Kommission für soziale Sicherheit des Ständerates. Drei Wochen nach dem Gerichtsentscheid sahen die Parlamentarier "dringenden Handlungsbedarf". Sie entschieden, was sonst kaum je vorkommt: sofort etwas zu unternehmen.

Die Politiker schufen einen Artikel, der nicht nur den Unfallversicherungen, sondern auch allen anderen Sozialversicherungen erlaubt, ihre Klienten zu observieren. Nicht nur im öffentlichen Raum, wie es in einem Strafverfahren erlaubt ist, sondern auch an Orten, die "von einem allgemein zugänglichen Ort aus frei einsehbar" sind: in Gärten, auf Balkonen, in Wohnzimmern. All das ohne richterliche Erlaubnis. Damit hätten die Sozialversicherungen und private Detektivbüros in der Schweiz mehr Kompetenzen als die Polizei.

Der Nationalrat hat sich am vergangenen Montag der Haltung des Ständerats angeschlossen und dem Gesetz zugestimmt. Mit den Stimmen der Freisinnigen und Grünliberalen.

Für ein paar Millionen eingesparte Franken stellt das Parlament grundsätzliche verfassungsrechtliche Prinzipien infrage.

Die sonst so freiheitlich gesinnten Parteien scheinen gerade zu vergessen, warum Grundrechte die wichtigste Errungenschaft des modernen Verfassungsstaates sind. Sie schützen die Bürger vor dem Staat. Wer die Grundrechte verletzt, braucht dazu nicht nur eine gesetzliche Grundlage, er muss auch ein öffentliches Interesse haben – und verhältnismäßig handeln.

Sachbearbeiter, die unkontrolliert Menschen nachstellen dürfen, weil diese womöglich ungerechtfertigt Sozialversicherungsleistungen beziehen, tun das eher nicht.