Wenn es eine Lehre gibt aus den gesellschaftlichen Verwerfungen der vergangenen Jahre in Sachsen – eine Lehre, die alle gezogen haben müssen, die ernsthaft mitdiskutieren seit den ersten Pegida-Demos –, dann ist das: Es hilft nichts, Meinungen zu bewerten, denn Meinungen sind ja Meinungen, weil es davon unterschiedliche gibt, keine guten und schlechten.

Nein, keine Sorge: Dies wird kein Lamento über Zensur und Gesinnungskorridore. Und trotzdem gibt es da ein Übel, von dem man glaubte, es sei zumindest in den inner-ostdeutschen Debatten allmählich ausgeräumt: Die Leute bewerten sich permanent moralisch, statt ihre Argumente einfach lässig gegeneinanderzustellen. "So darfst du doch nicht reden", sagt man, statt sich gute Gegenargumente zu überlegen. Leider sind Linke für derlei Moralismus besonders anfällig (wie sich gleich zeigen wird).

Michael Kretschmer, Sachsens Ministerpräsident, hat gerade im Streit um Uwe Tellkamps Dresdner Auftritt eigentlich selbstverständliche Sätze gesagt. Kretschmer twitterte: "Tellkamp ist mir als kritische Stimme willkommen. Ärgerlich ist die schon wieder beginnende Stigmatisierung. Wünsche mir, in der Sache zu diskutieren. Wenn Streitgespräch zur Verurteilung einer Person führt, darf man sich nicht wundern, wenn keine offenen Debatten mehr geführt werden."

Das wird Kretschmer nun allenthalben als großes Zeichen von Schwäche ausgelegt, als Einknicken, wovor auch immer, vermutlich vor den bösen, finsteren Sachsen. Rico Gebhardt, den kaum jemand kennt, der aber Sachsens Linken-Fraktionschef ist, ließ seine Leute deshalb tatsächlich dies twittern: "Wenn @MPKretschmer im Trump-Stil Tellkamp-FakeNews gegen Refugees unterstützt, muss sich @CDU_SLT distanzieren", also die CDU-Landtagsfraktion. Auch SPD-Politiker, die ja eigentlich mit Kretschmer zusammen regieren sollen, schäumten; teils zeterten sie öffentlich, teils im Hintergrund.

Dabei ist das, was Kretschmer da sagt, klug und wichtig und irgendwie auch ein Zeichen für eine neue politische Kultur in diesem Bundesland, dessen voriger Ministerpräsident jedem Streit ausgewichen ist. Kretschmer hat verstanden, worum es in diesem tief gespaltenen Sachsen geht: darum, Meinungen auf den Tisch zu bekommen. Haltungen an die Oberfläche zu ziehen, raus aus der Dunkelheit. Menschen kann man nur dann dazu ermutigen, zu sagen, was sie denken, wenn sie keine Angst haben müssen, für ihre Meinung eins vor den Latz zu bekommen.

Anders gesagt: Wenn sich künftig ein Star-Autor nicht mehr trauen würde, seine Haltung zu offenbaren – wie soll sich dann ein unprominenter AfD-Wähler noch trauen? Und kann man das wollen, dass er sich künftig nicht mehr traut?

Kretschmers Agenda ist: gesellschaftlichen Frieden schaffen. Das ist seine und Sachsens einzige Chance. Das heißt nicht, dass nicht gestritten werden darf, ganz im Gegenteil. Aber übel wird’s, wenn Menschen einander vorschreiben, wie sie etwas zu sagen haben. "So redet man nicht über die Flüchtlingspolitik." Oder worüber auch immer.

Genau dies hat sich gezeigt in der jüngeren ostdeutschen Vergangenheit: Die Vorgabe, wie geredet werden darf und soll, macht den allergrößten Zorn. Oder, wie ein Politiker sagt: Die Leute sind nicht blöd, die muss man nicht vor Meinungen schützen. Die bilden sich ihr Urteil schon allein.