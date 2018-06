Am Wochenende wählt Bern. Aber ein richtiger Wahlkampf, eine Auseinandersetzung über die Zukunft? All das findet nicht statt. Schon jetzt dürfte feststehen, wer diesen großen, flickenteppichhaften Kanton künftig regieren wird: Zu den bisherigen Regierungsräten Beatrice Simon (BDP), Christoph Neuhaus (SVP), Pierre Alain Schnegg (SVP) und Christoph Ammann (SP) werden sich die neuen Evi Allemann (SP), Christine Häsler (Grüne) und Philippe Müller (FDP) gesellen. Zwei starre Blöcke werden im Kanton auch künftig das Sagen haben. Leute wie der umtriebige Grünliberale Michael Köpfli, der die politische Blockbildung aufbrechen möchte, die sind in Bern chancenlos.

Die Politik stagniert – genauso wie die Wirtschaft in diesem schönen, aber stotternden Kanton.

Trotz Bundeshaus und Verwaltung, trotz Swatch-Zentrale in Biel, trotz Jungfraujoch, diesem globalen Tourismusmagnet: Im Vergleich zu den prosperierenden Wirtschaftsräumen zwischen Zürich und Basel oder Genf und Lausanne schwächelt Bern. Der Kanton verharrt, was seine Wettbewerbsfähigkeit betrifft, im hintersten Drittel aller Stände.

Auch die Aussichten sind trüb: Das Bevölkerungswachstum im Kanton Bern bleibt laut Prognosen des Bundes langfristig unterdurchschnittlich, die Steuerbelastung wird kaum spürbar sinken. Und auch wenn die Politiker sparen und sparen, Jahr für Jahr bezieht Bern eine Milliarde Franken aus dem nationalen Finanzausgleich.

Kein Wunder: Der Kanton ist zwar groß und verfügt über prosperierende Agglomerationen. Doch die strukturschwachen Randregionen im Jura und im Emmental und die abwanderungsgeplagten Alpentäler müssen mitgetragen werden.

Schritt für Schritt kommt der Berner Bär voran. © Stephan Schmitz für DIE ZEIT

Kommt hinzu: Die wirtschaftlich starken Zentren wie die Stadt Bern sind immer fester in rot-grüner Hand, der Kanton mit seinen großen ländlichen Regionen aber bleibt SVP-Refugium. Das blockiert sämtliche Reformen. Christoph Zimmerli, Präsident der Stadtberner FDP, möchte vom links dominierten Stadt- ins bürgerliche Kantonsparlament wechseln. "Meine Motivation? Ich möchte auch mal Abstimmungen im Parlament gewinnen", frotzelte er an einem Podium. Besser kann man es nicht zum Ausdruck bringen, wie sehr der Kanton Bern in sich selbst gefangen ist.

Seine Geografie und das damit verbundene ökonomische Gefälle macht Bern zu einem schwer zu lenkenden Stück Schweiz. "Zürich ist im Vergleich dazu ein einfacher und leicht regierbarer Kanton", sagt Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann von der Universität Zürich.

Die besten Ideen kommen nicht von den Kandidaten, sondern von den Abtretenden

Immerhin sind jüngst neue Töne zu vernehmen. Vor wenigen Wochen sprach der grüne Berner Regierungspräsident und Bildungsdirektor Bernhard Pulver, der als Brückenbauer zwischen den politischen Lagern beliebt ist, ganz unverblümt das Berner Malaise an: Stadt und Land, Wirtschaft und Politik schaffen es nicht, sich auf eine Strategie für den ganzen Kanton zu einigen. Egal ob es um Schulstandorte oder die Subventionierung von Viehschauen geht, am Ende steht ein Verteilkampf, an dem man sich aufreibt.

Pulver, der nun abtretende Regierungsrat, der kein Wahlkampfversprechen mehr einlösen muss, tut, was man sich eigentlich von den Kandidaten wünscht: Er wirbt für mehr Strategie, zettelt Zukunftsdiskussionen an und wagt auch mal einen visionären Gedanken.

Dabei muss Bern die Welt gar nicht neu erfinden. Das Projekt, an dem der neue Berner Ehrgeiz wachsen kann, ist da: Auf dem Areal des Stadtberner Inselspitals soll schon nächstes Jahr ein modernes Kompetenzzentrum bezugsbereit sein, in dem Forscher, Ärzte und Mitarbeiter von Pharmafirmen und Technologiekonzernen gemeinsam an der lukrativen Schnittstelle von medizinischer Forschung und Anwendung arbeiten: die Sitem Insel AG. Sie ist in der Schweiz ein Pionierprojekt.

Bereits Mitte Jahr wollen Kanton und Universität Bern 100 zusätzliche Studienplätze für Humanmedizin schaffen und die Uni Bern so zur größten medizinischen Fakultät der Schweiz machen. "Bern will zum führenden Medizinalstandort der Schweiz werden", sagt Pulver. Es ist ein ambitioniertes Ziel.