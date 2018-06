Die slowakische Hauptstadt Bratislava wird zum Zentrum einer neuen Protestbewegung: Am vergangenen Freitagabend waren auf dem Stadtplatz Zehntausende klingelnde Schlüssel zu hören, Menschen sangen, Handylampen leuchteten. Von Plakaten grinste Robert Fico, bis vor Kurzem slowakischer Ministerpräsident. Parolen wie "Stop Political Mafia" und "Fico + Mafia = Love" flankierten sein Porträt.

Seit Monaten haben die Slowaken genug von den Korruptionsaffären ihrer Politiker. Im Februar dann der Schock: Unbekannte ermordeten den Journalisten Ján Kuciak und seine Verlobte. Für einen Moment wirkte die Öffentlichkeit wie gelähmt, bald aber strömten die Bürger auf die Straßen.

Von Freitag zu Freitag werden die Demonstrationszüge größer. Zuletzt versammelten sich hunderttausend Menschen in mehr als 30 Städten. Allein in Bratislava protestierten 40.000, so viele wie seit 1989 nicht mehr, als die Samtene Revolution den Sozialismus aus der Tschechoslowakei vertrieb. Vor allem junge Leute fordern eine "anständige Slowakei". Wie ihre Eltern vor 30 Jahren erklären sie den Regierungspolitikern mit Schlüsselgeschepper: Geht, eure Zeit ist vorbei!

Hinter ihnen stehen keine Parteien oder Organisationen. Schon im Frühjahr 2017 rief eine 19-Jährige über Facebook zu Märschen gegen die Korruption auf und mobilisierte Tausende Menschen. Bürger wie sie organisieren auch jetzt die Proteste.

Anfangs forderten die Demonstranten lediglich eine saubere Aufklärung des Doppelmordes, denn auch wenn Justiz, Polizeiapparat und Staatsanwaltschaften weitgehend funktionieren, werden Wirtschaftsstraftaten nur halbherzig verfolgt.

Es dauerte allerdings nicht lange, bis die Affäre politisch wurde. Schließlich hatte der Journalist Kuciak zuletzt über mutmaßliche Verbindungen höchster politischer Kreise zur italienischen Mafia geschrieben. Präsident Andrej Kiska sprach sich schon wenige Tage nach dem Doppelmord für eine Regierungsumbildung aus. Kiskas Rolle ist überwiegend repräsentativ, die Slowaken hören ihm jedoch zu. Die Stimmung auf der Straße schlug um, Zehntausende stellten sich gegen den Ministerpräsidenten Robert Fico. Der trat zurück, aber nur einen Schritt, in die zweite Reihe. Von dort aus zieht er weiter die Fäden. Zumal er seinen Parteifreund Peter Pellegrini als Nachfolger auserkoren hat.

Diesen Scheinrücktritt akzeptieren die demonstrierenden Slowaken nicht. Seit einer Woche fordern sie, dass die Regierungskoalition aus Ficos sozialdemokratischer Partei Smer, der rechtspopulistischen Nationalpartei und der ungarischen Minderheitspartei Most-Hid zurücktritt. Und dass die Wahlen vorgezogen werden. Mittlerweile machen auch die Bewohner der ländlichen Regionen ihrem Unmut Luft. Dort genossen Fico und die von ihm gegründete Smer bislang den stärksten Rückhalt.

Schon seit längerer Zeit verliert die Smer Wähler. Bei der letzten Parlamentswahl erhielt sie, die stärkste Partei, nur noch 28 Prozent der Stimmen, vier Jahre zuvor waren es 44 Prozent gewesen. Seit den Regionalwahlen im vergangenen November stellt sie nur noch zwei der acht Regionspräsidenten, zuvor waren es sechs.

Deshalb möchte die Smer vorgezogene Wahlen verhindern. Nach der Mordtat traten der Kulturminister, der Innenminister und die Justizministerin zurück, und am vergangenen Montag stellte die Regierung eine neue Ministerliste vor. Die Kandidaten hatten wenig Profil, der Innenminister gehörte keiner Partei an. Die Botschaft: Diese Politiker suchen nicht die Konfrontation. Dennoch lehnte Kiska das Kabinett ab, bat um eine neue Liste und sagte, Pellegrini müsse die Bevölkerung davon überzeugen, dass er den erwarteten politischen Wandel bringe.

Es bleibt ungewiss, ob die Regierungskoalition die Krise überlebt. Die Bürger werden weiterhin freitags auf die Straße gehen und vorgezogene Wahlen fordern. Es herrscht geradezu Aufbruchstimmung. Doch wohin führt dieser Schwung?

Die Opposition ist zersplittert, aus ihr erwächst nichts Neues. Neben der Smer sitzen sieben weitere Parteien im Parlament. Sie erhielten zuletzt zwischen fünf und zwölf Prozent der Stimmen und arbeiten nicht zusammen. Welche Kräfte das politische Vakuum füllen werden, etwa rechtspopulistische oder proeuropäische, ist unklar. Kommt es zu vorgezogenen Wahlen, setzt sich die Instabilität fort.