Die Kunst des US-amerikanischen, multimedial arbeitenden Konzeptkünstlers Bruce Nauman ist schon einmal totgesagt worden. Mitte der neunziger Jahre warf ihm eine stark politisierte, um kritische Zeitgenossenschaft bemühte Kritik vor, seine bewusste Anti-Ästhetik sei längst zur Masche, seine Provokationen seien zur zahnlosen Routine geworden. Der einstige Held der amerikanischen Postmoderne wurde gleichsam historisiert – wozu sich gut fügte, dass ihn das New Yorker Museum of Modern Art 1995 mit einer Retrospektive würdigte. Als lebender Künstler dort mit einer monografischen Schau einzuziehen kommt einerseits einem Aufstieg in den Olymp gleich; andererseits geht mit dieser Musealisierung eine kaum vermeidbare Verabschiedung aus der künstlerischen Zeitgenossenschaft einher.

Auch die 2016 in der Frankfurter Schirn eingerichtete Gegenüberstellung von Alberto Giacometti und Bruce Nauman hatte Nauman wie einer anderen, vergangenen Zeit angehörig aussehen lassen – zumal beider Werk nicht so sehr in der Motivik, um die es der Ausstellung damals ging, als in dem beiden eigenen lakonischen Skeptizismus korrespondiert.

Rund ein Vierteljahrhundert nach der New Yorker Schau, im kommenden Herbst, kehrt Nauman nun – als sein eigener Redivivus gewissermaßen – mit einer weiteren Retrospektive zurück ins MoMA, die sein Œuvre, inzwischen zeitlich verdoppelt, erneut in die Rückschau nimmt. Dass dieses Mal die Gefahr einer endgültigen Historisierung seines Werks weitaus geringer zu sein scheint, hat damit zu tun, dass die Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Basler Schaulager entstanden ist, wo sie auch zuerst, seit dem vergangenen Wochenende, gezeigt wird.

In Basel ist Nauman schon früh gesammelt worden, die Stadt beherbergt an Umfang und Bedeutung den wohl größten Bestand seiner Werke. Die von Maja Sacher gegründete Emanuel Hoffmann-Stiftung und das dortige Kunstmuseum haben Arbeiten des damals noch weithin unbekannten Künstlers bereits Anfang der siebziger Jahre erworben; er blieb seither einer der Favoriten, was auch für Sachers Enkelin Maja Oeri gilt, die Präsidentin der Laurenz-Stiftung, der Trägerin des Schaulagers. Dieses versteht sich nicht als Museum, sondern als Arsenal und Labor, als eine Art Inkubator, in dem Kunst weniger kanonisiert als vielmehr dynamisiert wird. Und tatsächlich bekommt den rund 170 großzügig in den weitläufigen Hallen des Baus ausgebreiteten Werken Naumans der Aufenthalt dort gut. Was hier aus fünfzig Schaffensjahren, von den frühen, legendären Videos aus den Sechzigern bis hin zu einer in situ entstandenen Installation (Leaping Foxes), zusammenfindet, entfaltet eine erstaunlich lebendige Wirkkraft. Das verdankt sich vor allem der Entscheidung des von Kathy Halbreich und Heidi Naef angeführten Kuratorenteams, hier keine chronologisch rhythmisierte Retrospektive, sondern eine thematisch ausgerichtete Präsentation zu verwirklichen. Wobei im Grunde nur ein Thema verhandelt wird, was sich schon im Titel der Ausstellung – Disappearing Acts – andeutet, nämlich das Verschwinden.

Nauman hat seine kreative Tätigkeit immer verstanden als Befragung des eigenen Tuns und der eigentlichen Beschaffenheit dessen, was Kunst ist. Seine ersten Aufenthalte im Atelier hat er damit verbracht, den Ort selbst zum Gegenstand zu machen, indem er ihn in Schritten abmaß, Bälle vom Boden zur Decke springen ließ oder Versuche anstellte, dortselbst die Schwerkraft zu überwinden. In Videos, Stills oder Fotografien festgehalten, hat er damit, nach eigener Aussage, all das zur Kunst erklärt, was sich in einem Atelier ereignet, eben allein schon, weil es dort stattfindet. Beglaubigt durch den Künstlerkörper selbst. Vielleicht lassen sich diese Handlungen aber auch als Ersatzhandlungen verstehen. Nauman, so darf man vermuten, vertrieb sich die Zeit und wartete im Atelier darauf, dass die Kunst sich ihm zeige. Und er wartet bis heute darauf. Die Kunst, das ist Godot – die Bedeutung des absurden Existenzialismus Samuel Becketts für Nauman ist von ihm selbst wie von der Kritik immer wieder angesprochen worden. Und zu Recht betont auch Ute Holl in ihrem Katalogbeitrag, dass seine Arbeiten aus Spannungen einer leeren Mitte heraus entstehen, aus Zwischenräumen, unentschiedenen Zuständen, auch aus dem Nichtstun.

Das Verschwinden oder Nicht-Anwesende, das Unsichtbare hat Nauman immer wieder dadurch anschaulich zu machen versucht, dass er in die Negativform ausgewichen ist. So in dem in Beton ausgegossenen Hohlraum unter seinem Stuhl, dem mit Polyester und Fiberglas gefüllten Zwischenraum zwischen zwei herumstehenden Kisten, in den Gipsabgüssen seines Gesichts, seines Knies oder anderer Gliedmaßen, in der siebenteiligen Neonschablone, welche die linke Körperhälfte des Künstlers in schemenhaftem Umriss wiedergibt. All das sind Manöver der Umschreibung, Bekenntnisse zur Unmöglichkeit, vielleicht auch zum Unwillen, zu zeigen, was Kunst sei.