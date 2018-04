Niko Kovač legte sein Geständnis mit einer Gelassenheit ab, als referierte er ein Naturgesetz. Der Gegner, es war Hannover 96, habe "im Mittelfeld eher Handwerker, da wollte ich auch Handwerker im Team haben", erklärte der Trainer der Frankfurter Eintracht neulich nach einem dürren 1 : 0-Heimsieg gegen den Aufsteiger. Kovačs Mannschaft ist die positive Überraschung der Saison, der Klub erwirtschaftet mit überschaubaren Mitteln maximalen sportlichen Ertrag – schön und gut. Auch dass er den Künstlern im Kader zeitweilig lieber ein paar Experten des soliden Gewerbes vorzieht, muss man dem Trainer nicht vorwerfen. Was aber regelmäßige Betrachter des zunehmend standardisierten Fußballs der Bundesliga an Überlegungen wie der von Kovač nervt, ist dieser Reflex, alles ausbalancieren, nivellieren zu wollen, die Stärken des Gegners zu eliminieren, ihn zu paralysieren. Gift wird mit Gegengift bekämpft. Bietet der Gegner fünf Fußwerker im Mittelfeld auf, nehmen wir auch fünf. Schreit der Gegner laut, schreien wir lauter, damit man ihn nicht hört. Weiß man aus der Spionagetätigkeit der eigenen Scoutingabteilung, dass er gern in den Ball beißt? Dann schlagen wir ihm vorsorglich die Zähne aus.

Die Bundesliga ist, mit seltenen Ausnahmen wie dem entfesselten Gebalge zwischen Mönchengladbach und Hoffenheim am vergangenen Spieltag, zum Schauplatz eines verkopften Schlaubergerfußballs geworden – mit immergleichen Reaktionsmustern, mit denen der eine Trainerkopf die vorausberechneten Gedanken des anderen kompensiert. Im Ergebnis wird gar nicht mehr das Tor des Gegners angegriffen, sondern zum Beispiel dessen Stärke im Anlaufverhalten auf der linken Außenbahn.

Man kann es bald nicht mehr sehen. Das Problem des deutschen Fußballs sind nicht die Montagsspiele oder Stadionverbote, ist auch nicht die Dominanz des FC Bayern (wenn es die auf dem Rasen wenigstens noch gäbe!). Sondern es sind diese normierten Partien, die in all ihrer Intensität quasi zum Stillstand kommen, weil jedes Team fürchtet, in die Falle des anderen zu tappen, die sogenannte Pressingfalle. Dann greift einfach keiner mehr an.

Fußball von heute ist eine einfache Rechnung. Bekämpfen sich zwei Teams, deren Stärken im schnellen Umschalten nach einem Ballverlust des jeweils anderen liegen, meiden sie den eigenen Ballbesitz. Denn ohne Ball kann man nicht den Ball verlieren und dem Gegner in die Karten spielen. Das Problem: Dieses Umschaltspiel ist die Stärke der meisten Teams.

Heute arbeiten alle gut "gegen den Ball", wie die Trainer sagen. Doch alle zusammen arbeiten damit auch gegen den Fußball, ihr Metier.

Die einfache Lösung gegen die permanenten Störmanöver eines lästigen Angriffspressings liegt im geordneten Rückzug. Die Mannschaften stehen dann weit hinten, entziehen sich der Attacken und überwinden die vorderen Linien des Gegners durch hohe, weite Schläge, wie sie in den achtziger Jahren gebräuchlich waren. Selbst die TSG Hoffenheim, deren Trainer Julian Nagelsmann nicht an fehlendem Selbstbewusstsein bei der Suche nach kreativen Antworten leidet, wählte neulich gegen den FC Augsburg dieses altbackene Stilmittel.

Schalke 04, ein anderes Beispiel, reiht einen grauen Sieg an den anderen. Trainer Domenico Tedesco erklärt sich stets "vor allem mit der Art und Weise zufrieden", sodass man denkt, er wolle das Publikum veralbern. Unter Tedesco ist jeder Spieler taktisch gereift. Die Mannschaft wird für ihre Disziplin gelobt, mit der sie ihrem einfühlsamen Lehrer folgt. Aber die Mutlosigkeit, mit der das Team mitunter die Spiele, in Führung liegend, verwaltet, Mannschaftsteile "gegen den Ball" verschiebt und Räume verengt, ist dem Zuschauer schwer zuzumuten.