Ich glaubte mich zu kennen. Ein bisschen aufbrausend vielleicht. Aber im Grunde gutmütig und zivilisatorisch erschlafft. Ein Stadtbewohner, allenfalls fähig, sich an der Fleischtheke vorzudrängeln. Eigenhändig ein Tier töten? Niemals. Doch was für ein Irrtum. Ich habe den Einsiedlerkrebs erschlagen wie nichts. Und den zweiten. Und den dritten. Einfach nur, weil ich genug hatte vom Kokosnüsse-Essen.

Dass die tennisballgroßen, auf haarigen Beinen staksenden Kreaturen fast so schauerlich schmecken, wie sie aussehen – da muss ich durch. Ich bin ja nicht zum Spaß auf diesem Cartoon von einer Insel aus Palmen, zuckerweißem Sand und blaugrün funkelndem Ozeansaum. Mutterseelenallein und mit kaum mehr ausgerüstet als einer Machete. Ich bin hier, weil ich wissen will, wie Robinson Crusoe geht. Aber der Reihe nach.

In vier Flugzeuge musste ich steigen, um auf diesen Archipel zu gelangen, der zu den rund 17.000 Inseln Indonesiens gehört. Ob es nicht etwas genauer geht? Leider nein. Docastaway hat mich zur Verschwiegenheit verpflichtet, damit dieser einsame Ort einsam bleiben kann. Die Firma organisiert für ihre Kunden Zeit auf unbewohnten Inseln und gibt ihnen eine Einsamkeitsgarantie. Bleiben sie nicht allein, bekommen sie ihr Geld zurück. Sei es für den Komfort-Modus mit Bungalow, Moskitonetz und kühlen Drinks. Oder für die Abenteuer-Version mit dem Allernötigsten, die von zwei Dritteln der Kunden und vorwiegend für einen allein gebucht wird.

Meine Insel ist für das Abenteuer vorgesehen und kurz davor, unter dem fiktiven Namen Lolapuga ins wachsende Portfolio der Docastaway-Website aufgenommen zu werden. Dort wird man sie für rund 200 Euro pro Person und Tag buchen können. Die meisten entscheiden sich für ein bis zwei Wochen. Ich will nur zwei Tage und eine Nacht bleiben. Weil mich auch interessiert, wie dieses Geschäft funktioniert, habe ich mich mit dem Gründer auf der größten Insel der Region verabredet. Dort stehen neue Verhandlungen an. Unser Treffpunkt ist ein Resort, in dem die künftigen Interimsbewohner von Lolapuga erst einmal ankommen sollen.

An den Häusern der Anlage lehnen Surfbretter, davor zerschellen Wellen wie grünes Glas an einem endlosen Strand. Aus der dunstigen Weite schält sich ein einzelner Mensch heraus: Alvaro Cerezo, der spanische Impresario der Zwei-Mann-Agentur. Der 37-Jährige ist eine hollywoodeske Erscheinung: zerzauster Männerdutt, viriles Kinn, grüne Augen. Die Sonne hat ihm einen milden Nusston ins Gesicht gebrannt.

Auf der Veranda des Restaurants erzählt er, dass er als Kind in den Ferien an der Costa del Sol Flöße aus leeren Plastikflaschen baute, damit zu abgeschiedenen Buchten paddelte und sich dort jedes Mal wie im Rausch fühlte; dass er nach einem Wirtschaftsstudium in der Angestelltenexistenz den Grund für eine künftige Dauerdepression erkannte; dass er daraufhin kündigte und sich immer neue einsame Inseln suchte, wo er jeweils wochenlang von dem lebte, was die Tropen hergaben. Irgendwann fragte er sich, ob er sein Gespür für unbewohnte Eilande nicht zu einem Geschäft machen könne.

2010 gründete Alvaro Docastaway und holte sich vier Jahre später einen Kompagnon für die Organisation ins Boot. Er selbst kümmert sich seitem nur noch um neue Inseln, sucht sie in Ozeanien, in der Karibik, vor Afrika und auf den Philippinen. Vor allem aber in Indonesien, wo Flüge und Personal günstig sind.

Warum Alvaro bis heute keine Konkurrenz hat, ahne ich anderntags: Die Sache verlangt eine Engelsgeduld. Mit dem Moped besuchen wir den Inselbesitzer. Es geht durch endlose, wie Fische geformte Dörfer, deren Rückgrat die Straße ist. Moscheen ziehen vorüber, Frauen breiten Gewürznelken zum Trocknen aus. Im Hauptort bitten uns der Eigner und seine Entourage in eine Bretterbude. Der Alte nennt sich Eddie, hat ein Gesicht wie Fensterleder und raucht Kette, als wolle er am süßlichen Qualm seiner Nelkenzigaretten ersticken. Lauwarmes Wasser wird serviert, dann dreht sich ein belangloses Themenkarussell. Die Kolonialzeit, das Wetter, die Erdbeben – nichts hat mit der Insel zu tun. Dabei steht Eddies Handschlag für das Mietabkommen noch aus.