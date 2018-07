Zur Abwechslung mal ein paar positive Nachrichten? Voilà, dem deutschen Nachwuchs geht es gut. Mehr noch: Es geht ihm vermutlich besser als jemals zuvor. Das hat das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) in seiner Langzeitstudie KiGGS herausgefunden. 96 Prozent der Kinder und Jugendlichen erfreuen sich danach guter oder sehr guter Gesundheit. Eigentlich wäre die Botschaft eine Hauptschlagzeile wert, ganz vorn in der Zeitung und ganz oben in den Nachrichtenportalen. Leider ging sie im ganzen Elend der Welt unter.

Seit 2003 sammelt das RKI für die größte Jugendgesundheitsstudie Deutschlands Daten und befragt Eltern wie Kinder. Dabei erweisen sich fast alle Trends als positiv oder zumindest stabil. Innerhalb von zehn Jahren ist es gelungen, die Raucherquote um zwei Drittel zu reduzieren: Nur noch sieben Prozent der Jugendlichen ab elf Jahren rauchen – ein Allzeittief. Auch die Zahl der Frauen, die in der Schwangerschaft zur Zigarette greifen, hat sich fast halbiert, von 20 auf 10,9 Prozent.

Weder ist die Zahl der Kinder mit Asthma gestiegen, noch plagen Heuschnupfen oder andere Allergien die Heranwachsenden häufiger als vor zehn Jahren. Auch die Erkenntnisse zur seelischen Gesundheit strafen alle Horrornews ("Burn-out-Kids") Lügen. Bei jedem fünften Kind und Teenager beobachteten die Forscher zwar emotionale Probleme wie Hyperaktivität. Bei den meisten Kindern wachsen sich diese Verhaltensstörungen jedoch nicht zu einer psychischen Erkrankung aus. Heute finden sogar mehr Jungen und Mädchen wieder ins seelische Gleichgewicht. Laut den RKI-Experten unter anderem deshalb, weil Ärzte, Erzieherinnen und Lehrkräfte auf Auffälligkeiten inzwischen sensibler reagieren.

Anlass zur Sorge geben weiterhin die übergewichtigen Kinder. Sie sind im Schnitt genauso dick wie zuvor, mehr als jedes siebte Kind wiegt zu viel. Doch selbst in dieser bedenklich hohen Zahl steckt Grund zur Hoffnung. Denn der jahrelange Anstieg dieser Quote ist erstmals gestoppt, anders als in vielen Nachbarländern.

Was hat bei alldem geholfen?

Die Zigarettenwerbung ist aus der Öffentlichkeit weitgehend verschwunden, Schulen sind rauchfreie Zonen. Kitas bieten heute keinen gesüßten Tee mehr an, der Cola-Automat in der Schulaula wurde durch Wasserspender ersetzt. Und tatsächlich: Der Konsum zuckerhaltiger Getränke unter Jugendlichen ging im Zehnjahresvergleich drastisch zurück.

Sind unsere Kinder also auf einem guten Weg? Nicht ganz, eine Entwicklung sollte doch alarmieren. Der Nachwuchs bewegt sich entschieden zu wenig. Gerade Mädchen in der Pubertät erweisen sich als Bewegungsmuffel. Weitere Untersuchungen sollen nun die Ursachen ihrer Stubenhockerei aufzeigen. Einen Schuldigen haben die Forscher bereits im Blick: Er ist viereckig, will ständig Aufmerksamkeit und liegt sehr gut in der Hand. Das Smartphone. Vielleicht lassen sich auf dieses Thema ja manche Lektionen der vergangenen Jahre anwenden: Aufklärung und Prävention wirken. Und, ja, auch Verbote.