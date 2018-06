So würde es sich leben lassen, ging es mir durch den Kopf, als ich im Sommer 1985 zum ersten Mal bei Michael und Katharina Rutschky zu Gast war, in ihrer damals schon etwas runtergerockten Kreuzberger Altbauwohnung.

Ich war ein Student aus "Westdeutschland", wie sie es nannten, und mich trieb der vage Plan um, eines Tages vom Schreiben zu leben. Diese beiden hier taten es.

Die Rutschkys führten nach unglücklichen Münchner Jahren am Fuße des Kreuzbergs ein frei schweifendes Autorenleben. Und sie waren ganz offensichtlich ein Liebespaar, wenn sich auch ihre romantische Bindung unter einer gewissen Sprödheit verbarg. Sie sprachen voneinander als "Herr Rutschky" und "Frau Rutschky". Dass diese beiden sich wechselseitig für intellektuell satisfaktionsfähig hielten, schien das Geheimnis ihrer innigen Ehe. Schon beim Frühstück wurden voller Meinungsfreude erst die Süddeutsche und die taz kleingearbeitet, um dann mit der Titanic und der New York Review of Books fortzufahren, bevor endlich der Hund ausgeführt wurde.

Wir fuhren hinaus zum Wannsee und trafen am dortigen Literarischen Colloquium den Stipendiaten Rainald Goetz, den Michael Rutschky in seinen Münchner Jahren als Redakteur beim Merkur und bei Transatlantik gefördert hatte. Als wir mit Rutschkys Cockerspaniel und dem ein wenig furchterregenden Goetz vor dem Kleist-Grab am Kleinen Wannsee standen, wusste ich, dass meine Studienstadt Bochum für mich verloren war.

Michael Rutschkys Essaysammlung Zur Ethnographie des Inlands, 1984 erschienen, hatte mich entflammt: Gesellschaftskritik ohne Dünkel und Kulturpessimismus, mit einem unwiderstehlichen Blick fürs Konkrete. Die "neokonservative Wende" der frühen Kohl-Jahre, vor der uns linken Studenten graute, entlarvte er als Anhäufung von Peinlichkeiten. Es ging in seinen Texten immer wieder darum, die Herrschaft der Allgemeinbegriffe über die widerständige individuelle Erfahrung zu brechen – als Flaneur in der Großstadt Berlin, als Filmfan, als soziologischer Feinmaler und nicht zuletzt als Literaturkritiker, der Autoren wie John Updike, Ian McEwan und Barbara Pym dem deutschen Publikum bekannt machte.

Aus der Einladung nach Berlin, die mein Leben verändern sollte, erwuchs eine Freundschaft unter Ungleichen, die 33 Jahre halten sollte. Über die Bedeutung der ökologischen Frage waren wir uns nie einig. Er sah in der Umweltbewegung nur die irrationale Apokalyptik. Auch meine Skepsis über den heutigen Kurs der USA ging ihm sichtbar zu weit, schließlich hatten die Amerikaner die Befreiung vom deutschen Ungeist gebracht.

Noch auf seinem Sterbebett im Klinikum am Urban – mit großartigem Blick über seine Stadt Berlin – hat er mich gesiezt. Das war nicht bloß eine Marotte: Michael Rutschky, dieser linke Kulturoptimist, pflegte bürgerliche Distanz als Zeichen des Respekts und der Freiheit zum Dissens.