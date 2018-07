Am Ende war noch mal alles da, das Profane und das Erhabene und das Preußisch-Persönliche: Klopapier und Kerzenleuchter, Kochbuch und Kitschfigur – und das Türschild seiner Kindertage. Die letzten fünf Texte im Leben von Michael Rutschky – und die letzten fünf Fotos – erschienen in der Ausgabe 7/2018 von Christ&Welt, in seiner Rubrik am Fuße der Seite, auf der heute sein Nachruf steht.

Nicht von ihm und nicht von uns, seiner Redaktion, war diese Folge seiner Kolumne "Sie können jetzt gehen" als letzte gedacht – und doch versammelte der Autor darin einmal mehr alles, was den Menschen und den Schriftsteller MR auszeichnete. Es waren fünf Texte und fünf Fotos, weil die Woche fünf Tage hat, Werktage jedenfalls, und Werktage waren für Michael Rutschky Werkstatt-Tage. Sein Werkzeug: Kamera und Tastatur.

Einhundert Zeitungsausgaben lang, vom März 2016 bis Februar 2018, unterzog er sich einer Übung, die einfach klang – läppisch sogar, fanden seine Kritiker – und für die er doch ein halbes Schriftstellerleben lang geübt hatte:

"Der Schriftsteller Michael Rutschky stellt sich auf das Alter ein. Von Montag bis Freitag nimmt er für uns jeden Tag Abschied von einem Gegenstand in seiner Berliner Wohnung, in der er seit 30 Jahren lebt", so lautete stets der Vorspann zu dem Bild-und-Text-Streifen am Fuße dieser Seite. Und nur weil sich in ihnen bündelte, wer MR war, gingen ihm diese fünf Miniaturen jede Woche so leicht von der Hand – obwohl er doch von Anfang an auf das Ende zugingen, sehenden Auges, wachen Herzens und trockenen Witzes. Media vita in morte sumus – dass wir mitten im Leben vom Tode umfangen sind, das war für MR weder eine Floskel aus dem Hausbuch der Lateinweisheiten noch Grund zu empfindsamkeits-szeniger Betroffenheit.

Die Krankheit war fern, aber der Gedanke an Abschiede nah, damals an einem Abend im Winter vor mehr als zwei Jahren, als zwischen ihm und mir die Idee entstand, er könne seine Tage in Dingen vermessen. Der Zufall hatte mir einen Platz neben Michael Rutschky zugewiesen, in den Zuschauerreihen einer Veranstaltung der American Academy am Wannsee. Den Namen Rutschky kannte ich, nicht das Gesicht, bis beides hier zusammenkam: Und so muss es mein Erstaunen angesichts seines Namensschildes gewesen sein, das uns ins Gespräch brachte. Als Chronist der Westberliner Boheme der siebziger, achtziger und neunziger Jahre hatte er jene links-preußische Präzision entwickelt, mit der er in Essays, Feuilletons und später publizierten Tagebüchern sein Milieu vermaß: Die Welt nach 68, zwischen proto-revolutionärem Überschwang und postrevolutionärer Melancholie, zwischen taz und Tanzsalon.

Als Sachensucher hätte er es mit Pippi Langstrumpf aufnehmen können – kein Gegenstand zu trivial, um nicht seine Begeisterung zu wecken –, als Sachendeuter ähnelte er einem lokalistischen Neil MacGregor, dessen Weltgeschichte in 100 Gegenständen er auf das Welt-Dreieck Kreuzberg, Schöneberg, Charlottenburg herunterbrach.

MRs System der Wirklichkeitserfassung im Karteikartenformat hatte ihn zu einer diskreten Legende unter den Berlin-Ethnografen werden lassen.

Gibt es die Karteikästen wirklich?, wollte ich von ihm wissen, als der Abend in der Academy sich an die Bistrotische im Nebenraum verlagert hatte. Es gab sie wirklich. Doch dem Sachensucher-in-Chief war der Appetit vergangen auf die Objekte der Welt, die so lange seinen Lebenshunger genährt hatten.

Nicht mehr die Dinge festzuhalten schien den Mittsiebziger zu beschäftigen – "in meinem Alter" –, sondern in Frieden von ihnen zu lassen.

Und ehe der Abend am Wannsee vergangen war, stand Michael Rutschky bei Christ&Welt im Wort: Sowenig er sich als geistlichen Menschen verstand – Glaubensfragen waren seinem Werk fremd –, so sehr reizte ihn die Aussicht, sich einer geistigen Übung zu unterziehen. Tagein, tagaus, so der sektselige Einfall am Bistrotisch, könnte er stellvertretend für uns, seine Leserschaft, Abschied nehmen von den Zeugen seines langen Weges: Sie können jetzt gehen, die Gegenstände in seiner übervollen Wohnung, an ihnen hängt sein Leben nicht länger.