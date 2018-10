Vor der Jugendsynode im Herbst 2018 richtet sich Papst Franziskus mit dem Buch "Gott ist jung" an die Jugend. Im Interview mit dem italienischen Journalisten Thomas Leoncini spricht er unter anderem über Flüchtlinge, Klimaschutz, Arbeit, Glaube – und über seine eigene Jugend, seine Träume und Zweifel.





Thomas Leoncini: Papst Franziskus, zuerst einmal würde ich Sie gerne fragen: Was ist die Jugend?

Papst Franziskus: Die "Jugend" als solche existiert nicht. Wenn wir von "Jugend" sprechen, beziehen wir uns oft unbewusst auf die Mythen der Jugend. Ich mag den Gedanken, dass die "Jugend" selbst nicht existiert, dafür aber die Jugendlichen. So, wie auch kein "Alter" existiert, wohl aber die Alten. Und wenn ich "die Alten" sage, meine ich das nicht als Schimpfwort, im Gegenteil: Es ist ein wunderschönes Wort. Alt zu sein sollte uns glücklich und stolz machen, so wie wir gemeinhin stolz darauf sind, jung zu sein. Alt zu sein ist ein Privileg: Es bedeutet, genügend Erfahrung zu haben, um sich in all seinen Schwächen und Stärken selbst erkennen und anerkennen zu können; es bedeutet die Fähigkeit zur potenziellen Erneuerung, genau wie seinerzeit in jungen Jahren; es bedeutet, die notwendige Erfahrung und Reife erworben zu haben, um die Vergangenheit zu akzeptieren und vor allem aus ihr gelernt zu haben. Oft lassen wir uns von der Kultur des Adjektivs vereinnahmen, ohne die Unterstützung des Substantivs. Jugend ist ohne Zweifel ein Substantiv, aber eines ohne reale Unterstützung, eine verwaiste Idee ohne visuelle Schöpfung.

Leoncini: Welche Bilder kommen Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an Ihre Jugend zurückdenken? Versuchen Sie sich doch bitte einmal als Zwanzigjährigen in Argentinien zu sehen ...

Franziskus: Mit 20 war ich im Priesterseminar. Ich hatte eine äußerst heftige Begegnung mit dem Schmerz: Mir wurde wegen dreier Zysten ein Teil der Lunge entfernt. Diese sehr intensive Erfahrung überschattet die Erinnerung an jene Zeit, um die du mich bittest, aber eins weiß ich noch gut, etwas sehr Persönliches: Ich war voller Träume und Wünsche.

Leoncini: Erinnern Sie sich an einen Ihrer Träume?

Franziskus: Ich erzähle dir eine kleine Geschichte, achte auf die hauchdünne Linie zwischen Wünschen und Grenzen: Ich war fast 17, und ich weiß noch, dass es der Tag war, an dem der Komponist Sergei Sergejewitsch Prokofjew starb, dessen Opern ich über alles liebte. Ich war bei meiner Großmutter mütterlicherseits und fragte sie, während wir draußen im Patio am Gartentisch saßen: "Wie kann jemand ein solches Genie besitzen, um Dinge zu machen wie die, an die uns Prokofjew gewöhnt hat?" Und sie antwortete: "Weißt du, Jorge, das ist Prokofjew nicht in die Wiege gelegt worden, er ist so geworden. Er hat gekämpft, geschwitzt, gelitten, geschaffen: Die Schönheit, die du heute siehst, ist die Arbeit von gestern, als er gelitten und alles gegeben hat, im Stillen." Gespräche wie dieses mit meinen beiden Großmüttern – Persönlichkeiten, an die ich ständig denke und die von besonderer Bedeutung für mich sind – werde ich niemals vergessen.

Leoncini: Gab es unerfüllte Träume?

Franziskus: Aber ja, und manchmal war das eine herbe Enttäuschung. Wie damals, als ich als Missionar nach Japan gehen wollte, aber wegen meiner Lungenoperation nicht entsendet wurde. Jemand hat mich seinerzeit in ganz jungen Jahren als "erledigt" abgestempelt, und trotzdem bin ich heute immer noch da, es ist also alles gut gegangen ... Es ist immer besser, nicht allzu sehr auf den zu hören, der einem übelwill, nicht wahr?

Leoncini: Sie sind Gott als junger Mensch begegnet, erinnern Sie sich an den exakten Moment?

Franziskus: Meine erste intensive Begegnung mit Gott hatte ich ebenfalls, als ich fast 17 war, genau am 21. September 1953. Ich wollte mich gerade mit meinen Schulfreunden treffen, um für einen Tag zelten zu gehen. In Argentinien beginnt mit dem 21. September der Frühling, und damals gab es ein Fest eigens für uns Jugendliche. Wie meine ganze Familie war ich zwar katholisch, aber nie zuvor hatte ich an das Priesterseminar oder eine Laufbahn in der Kirche gedacht. Vielleicht als Kind, als ich Ministrant war, aber das war nichts Ernstes gewesen. Während ich also so dahinlief, fiel mir plötzlich das offen stehende Portal der Kirche auf, und irgendetwas drängte mich, hineinzugehen. Drinnen sah ich einen Priester auf mich zukommen. Mit einem Mal verspürte ich den Wunsch, zu beichten. Ich weiß nicht, was genau in diesen Minuten geschehen ist, aber was auch immer es war, es hat mein gesamtes Leben für immer verändert. Ich verließ die Kirche und kehrte nach Hause zurück. Ich hatte auf eindrücklichste und unmissverständliche Weise verstanden, wie mein Lebensweg aussehen sollte: Ich musste Priester werden. Dennoch machte ich eine Ausbildung zum Chemietechniker, begann in einem Labor zu arbeiten und hatte eine Freundin, aber tief in meinem Inneren gewann die Idee des Priesteramts zunehmend an Kraft.

Leoncini: Sie befanden sich also in einem inneren Zwiespalt?

Franziskus: Ich wusste, dass das mein Weg sein würde, doch an manchen Tagen fühlte ich mich wie auf einer Berg-und-Tal-Fahrt. Ich will dir nicht verschweigen, dass auch ich hin und wieder zweifelte, aber Gott gewinnt immer, und wenig später fand ich mein inneres Gleichgewicht.

Synode der Jugend Synode der Jugend Vom 3. bis 28. Oktober versammeln sich Bischöfe aus aller Welt im Vatikan zur 15. Ordentlichen Bischofssynode. Ihr Thema: die Jugendlichen, ihr Glaube und ihre Lebensentscheidungen. In der vergangenen Woche fand im Vatikan hierzu bereits ein Vorbereitungstreffen statt, die sogenannte Vorsynode. Dazu waren 300 junge Leute aus aller Welt eingeladen – ausdrücklich auch Angehörige anderer Religionen und Nichtgläubige. Darunter auch Christ&Welt-Kolumnistin Alina Oehler. Sie wird in einer ihrer nächsten Kolumnen von dort berichten.

Leoncini: Haben Sie sich jemals von Gott verraten gefühlt?

Franziskus: Niemals. Ich war es, der ihn verraten hat. In manchen Momenten dachte wohl auch ich, Gott habe sich von mir entfernt, so wie ich mich von ihm entfernt hatte. Es geschieht in den dunklen Momenten, dass man sich fragt: "Wo bist du, Gott?" Für mich stand immer fest, dass ich es war, der Gott sucht – dabei war es vielmehr Er, der mich suchte. Er ist immer zuerst da, Er erwartet uns. Ich möchte das in Worte fassen, die wir in Argentinien verwenden: El señor nos primerea, der Herr ist uns voraus, Er erwartet uns; wir sündigen und Er erwartet uns, um uns zu vergeben. Er erwartet uns, um uns anzunehmen, um uns Seine Liebe zu schenken, und jedes Mal wächst der Glaube.