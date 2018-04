Ich denke, dass wir uns bei den Jugendlichen entschuldigen müssen, weil wir sie nicht immer ernst nehmen. Nicht immer helfen wir ihnen dabei, ihren Weg zu finden und jene Mittel aufzubauen, die es ihnen ermöglichen, nicht auf der Müllhalde der Gesellschaft zu enden. Oft vermögen wir nicht, sie träumen zu lassen, und sind nicht in der Lage, sie zu begeistern. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass die Arbeitgeber von den Jugendlichen verlangen, sich auf prekäre, wenn nicht gar unbezahlte Arbeitsverhältnisse einzulassen, wie es heute oft geschieht. Das ist Ausbeutung und ruft schlimmste Gefühle in der Seele hervor.

Wenn ich "die Alten" sage, meine ich das nicht als Schimpfwort, im Gegenteil: Es ist ein wunderschönes Wort. Alt zu sein sollte uns glücklich und stolz machen, so wie wir gemeinhin stolz darauf sind, jung zu sein. Alt zu sein ist ein Privileg: Es bedeutet, genügend Erfahrung zu haben, um sich in all seinen Schwächen und Stärken selbst erkennen und anerkennen zu können; es bedeutet die Fähigkeit zur Erneuerung, genau wie in jungen Jahren; es bedeutet, genügend Erfahrung zu haben, um sich mit all seinen Schwächen und Stärken selbst erkennen und anerkennen zu können.

Der junge Mensch läuft auf zwei Füßen wie der Erwachsene, doch anstatt sie wie dieser parallel nebeneinanderzustellen, setzt der junge Mensch stets einen Fuß vor den anderen, bereit aufzubrechen, loszusprinten. Immer in Startposition. Über die Jungen zu sprechen bedeutet, über Verheißungen zu sprechen und über die Freude. Die jungen Leute besitzen eine ungeheure Kraft. Ein junger Mensch ist eine Verheißung des Lebens, gepaart mit einer gewissen Beharrlichkeit; er ist verrückt genug, sich einer Illusion hinzugeben, und zugleich in der Lage, sich von Enttäuschungen zu erholen. Wenn wir uns wirklich mit einem jungen Menschen unterhalten wollen, müssen wir in Bewegung bleiben.

Ich möchte Aristoteles zitieren, der in seiner Rhetorik sagt: "Für die Jugend ist die Zukunft lang, die Vergangenheit dagegen kurz; denn am Morgen des Lebens glaubt man, sich an nichts zu erinnern, dagegen alles zu erhoffen. Auch sind die Jugendlichen besonders tapfer; denn sie sind hitzig und voll guter Hoffnung, wovon das eine furchtlos, das andere zuversichtlich macht." Natürlich dürfen wir den Mut niemals mit Leichtsinn verwechseln. Aber wer keinen Mut besitzt, bleibt apocado, wie man auf Spanisch sagt: kleinmütig.

Die jungen Menschen verlangen, dass wir ihnen Gehör schenken, und wir haben die Pflicht, ihnen zuzuhören und uns ihrer anzunehmen. Manchmal kommt es vor, dass ich junge Katholiken höre, die glauben, sie hätten zu viele Termine, um beten und mit der Muttergottes sprechen zu können. Ich rate ihnen: Richtet doch diesen festen Blick, den ihr sonst auf euer Smartphone lenkt, einfach für ein paar Minuten auf den Rosenkranz. Oder ladet euch eine App mit einem virtuellen Rosenkranz herunter und betet auf diese Weise: Die Muttergottes achtet nicht auf die Form, sondern auf den Inhalt, das ist also kein Problem. Die Muttergottes achtet auf ein ehrliches Herz.

In der Offenbarung findet sich der Satz: "Und er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu." Gott ist also Er, der alles neu macht, denn Er ist immer neu: Gott ist jung! Gott ist der Ewige, der keine Zeit hat, aber er vermag sich ständig zu verjüngen. Die Eigenschaften der Jungen sind auch Seine. Er ist jung, weil Er "alles neu macht" und das Neue liebt; weil Er träumen kann und nach unseren Träumen verlangt.

Aus: Papst Franziskus: "Gott ist jung. Ein Gespräch mit Thomas Leoncini". Das Buch erscheint im Herder Verlag.