Tochter und Sohn sollten ihrer Mutter zur Flucht aus einer nichtssagenden Provinzstadt verhelfen, in der ihr Mann als Bierbrauer arbeitete. Beide Kinder hatten früh Talent bewiesen und erfüllten den Wunsch der Mutter: Mit sieben Jahren stand der Sohn mit seiner älteren Schwester auf den Bühnen großer Städte, die beiden heimsten Erfolge ein – bis die Schwester den schmächtigen Bruder um zehn Zentimeter überragte. Nach zwei Jahren Pause traten sie wieder auf: Sie beherrschte nun meisterlich den Stepptanz, er hatte sein Repertoire erweitert und stach seine Schwester durch originelle Choreografien und perfekte Darstellung aus. Erst nach 25 Jahren trennten sie sich.



Ihm gelang der Sprung in die Fabrik der Illusionen. Seinen Erfolg verdankte er weniger seiner schmalen Figur und hohen Stirn als seiner neuen Partnerin: "Er gab ihr Klasse, sie gab ihm Sex-Appeal", befand eine Diva. Sie war eine glänzende Schauspielerin, die den Eindruck vermittelte, ein Tanz mit ihm sei eine erregende Erfahrung. Seine anderen Partnerinnen blieben dagegen Episoden. Im Lauf der Jahre entwickelte er sich in zäher Arbeit zum Virtuosen. Auch in einem neuen Medium setzte er bruchlos seine Karriere fort. Seine Produktionen brachten ihm sogar einen Preis als bester Schauspieler ein. Er hatte den Tanz als bedeutendes Handlungselement in den Film eingeführt. Ein letztes Mal war er auf der Leinwand in einem Horrorfilm zu sehen. Wer war’s?

Lösung Nr. 12:

Der Schauspieler Axel Milberg, geb. 1956, ermittelt seit 15 Jahren als "Tatort"-Kommissar Klaus Borowski. Bis 1998 war er Mitglied der Münchner Kammerspiele, 1995 wurde er mit "Nach fünf im Urwald" bekannt. Mit seiner Frau Judith, einer Kunsthistorikerin und Malerin, geht er für die BR-Sendereihe "Mit Milbergs im Museum" Bilder gucken