Das hast du wohl von deinem Papa." Oder: "Ganz die Mama!" Solche Sätze hast du bestimmt schon mal gehört. Erwachsene sagen das, wenn sie in jemandem eine Ähnlichkeit zum Vater oder zur Mutter erkennen. Zum Beispiel, wenn sie glauben, dass du so lachst wie deine Mama – oder so schöne Augen hast wie dein Papa.

Seinen Eltern irgendwie ähnlich zu sein ist nicht ungewöhnlich, schließlich ist jeder Mensch sozusagen ein Mischmasch aus seinem Papa und seiner Mama: Die Hälfte unserer Gene stammt normalerweise von der Mutter und die andere Hälfte vom Vater. Gene sind so etwas wie der Bauplan aller Lebewesen. Sie bestimmen zum Beispiel, welche Farbe die Augen haben, sie beeinflussen aber auch, welches Temperament ein Mensch hat und ob er besonders schlau ist.

Durch die Gene stecken deine Mama und dein Papa auf eine Art in dir. Aber auch sie haben natürlich Eltern, und die haben wieder jeweils Eltern und so weiter – du hast also von einer ganzen Menge Menschen Gene abbekommen. Alle diese Ahnen sind ein Teil von dir.

Aber nicht nur Gene werden vererbt, sondern auch Dinge wie Schmuck, Traditionen, Rezepte oder Lieder. Von manchen dieser Erbstücke weißt du vielleicht gar nichts. Sie aufzustöbern ist knifflig. Damit es klappt, musst du vorgehen wie ein Detektiv – oder eben wie ein Ahnenforscher. Auch sie beobachten, löchern Menschen und stöbern in staubigen Archiven. Und manchmal entdecken sie dabei erstaunliche Familiengeheimnisse.

Klingt aufregend? Dann haben wir hier fünf Aufgaben für dich, mit denen du deine eigene Familie und dich selbst erforschen kannst:

1. Durchleuchte dein Aussehen

Locken, abstehende Ohren, Sommersprossen oder große Augen – vielleicht hatte einer deiner Vorfahren Merkmale, die deinen sehr ähnlich sind. Find heraus, was du von wem geerbt hast (oder besser: geerbt haben könntest). Schau dir Fotos von deinen Urgroßeltern und anderen Vorfahren an, vielleicht in alten Familienalben. Erkennst du Ähnlichkeiten zu dir? Tipp: Zum Vergleichen hilft es, ein Foto von dir selbst danebenzulegen.

2. Entdeck die Geschichte eines Erbstücks

Bestimmt habt ihr zu Hause irgendwo ein Erbstück mit einer besonderen Geschichte. Vielleicht ist es ein alter Schreibtisch, eine Uhr, eine Halskette oder ein Bild an der Wand. Such dir ein Erbstück aus, und befrag deine Eltern oder Großeltern dazu: Wer hat es gekauft oder geschenkt bekommen? Wann und zu welchem Anlass? Wurde es schon mal repariert? Wem hat es bisher am meisten bedeutet – und warum? Tipp: Auf alten Bildern lassen sich manchmal Lieblingsstücke deiner Vorfahren entdecken.

3. Find eine Familientradition

Jede Familie hat ihre eigenen Traditionen, Dinge, die seit Uromas Zeiten so gemacht werden. Was sind eure? Beobachte dafür den Alltag deiner Familie. Manchmal ist es ein Lied, das schon dein Opa als Kind gesungen hat, manchmal ein besonderes Rezept, das seit Generationen in deiner Familie gekocht wird, und manchmal die Art, wie ihr zu Hause die Osternester sucht. Tipp: Besuch einen Freund, und schau dir an, wie bei ihm Feiertage begangen werden, was gekocht wird und wie zum Beispiel ein Abendessen abläuft. Im Vergleich erkennt man oft mehr.

4. Erforsch einen toten Vorfahren

Über Menschen, die nicht mehr leben, etwas herauszubekommen ist nicht ganz einfach – aber möglich. Überleg, über welchen Vorfahren du etwas wissen willst. Was war zum Beispiel dein Urgroßvater für ein Mensch? Welchen Beruf hatte er, wo hat er gelebt? War er verheiratet? Wie viele Kinder hatte er? Beginn deine Nachforschungen auf dem Friedhof. Auf seinem Grabstein stehen sicherlich das Geburtsdatum und der Todestag. Mit diesen Daten kannst du nun beim Standesamt fragen, ob du seine Geburtsurkunde und eventuell die Ehe- und Sterbeurkunde sehen kannst. In alten Dokumenten steht mit Glück auch sein Beruf. Vielleicht findest du außerdem im Archiv deiner Stadt oder der Kirchengemeinde mehr über ihn. Frag nach! Tipp: Die Mitarbeiter in den Archiven können dir oft gute Ratschläge geben, wie du noch mehr herausbekommen kannst.

5. Lern fremde Verwandte kennen

Vielleicht hat deine Mama schon mal von einer Tante erzählt, die du aber noch nie gesehen hast. Oder von einem Cousin, mit dem ihr nicht so viel Kontakt habt. Erforsch die Geschichte des fremden Verwandten! Ruf ihn an, oder schreib eine Mail. Vielleicht könntet du und deine Eltern ihn gemeinsam besuchen, alte Bilder ansehen und euch dabei unterhalten? Was ist sein Beruf, sein Lieblingsessen? Welche Musik hört er gern? Was hat er schon erlebt? Tipp: Überleg dir vor dem Treffen, was du wissen willst, und schreib die Fragen auf. Nimm die Unterhaltung auf, zum Beispiel mit dem Smartphone. Vielleicht fallen dir beim Anhören weitere Dinge auf, die du erforschen willst.