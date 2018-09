Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.

In Deutschland wie in der Türkei steht im selben Monat die jeweils seit Generationen gesungene Nationalhymne zur Debatte. In beiden Ländern wurde die Debatte heftig kritisiert.

Es gibt allerdings zwei erhebliche Unterschiede: Erstens bezieht sich die Diskussion in Deutschland auf den Text und in der Türkei auf die Musik. Und zweitens machte sich die deutsche Regierung die Änderungsforderung nicht zu eigen – in der Türkei aber ging sie von der Regierung selbst aus.

Als sich die Bevölkerung dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 entgegenstellte – und jetzt wieder, im Zusammenhang mit der Militäroperation in Syrien –, beklagte Staatspräsident Erdoğan, keinen Marsch wie den der Janitscharen zu haben. "Selbst mein Enkel marschiert zu Hause zum Janitscharenmarsch", sagte er und rief die türkischen Dichter zur Pflicht. Später äußerte er sein Bedauern darüber, dass es keine Melodie gebe, die den Unabhängigkeitsmarsch in seinem wahren Sinn in die Herzen pflanze.

Can Dündar ist Chefredakteur der Internetplattform Özgürüz. Er schreibt jetzt für uns wöchentlich über die Krise in der Türkei.

Diesem von der Opposition kritisierten Aufruf liegen zwei Ursachen zugrunde, eine kulturelle und eine politische. Dass Erdoğans Enkel zu Hause marschiert, birgt die kulturelle Dimension. Bei den Osmanen begleitete die Janitscharenkapelle die Armee auf ihren Eroberungszügen. Im 19. Jahrhundert wurde sie abgeschafft und durch europäische Kapellen ersetzt. Erdoğans Sympathie für den Janitscharenmarsch entspringt einerseits seiner Bewunderung für die Osmanen und andererseits seiner Antipathie gegenüber der europäisch geprägten Kulturpolitik der Republik, mit der man dem osmanischen Erbe den Rücken zukehrte. Diese Animosität schließt auch die Musik der Nationalhymne ein. Der Text der Hymne von 1921 stammt von Mehmet Âkif Ersoy, dem legendären Dichter des türkischen Befreiungskriegs, die Komposition geht auf Osman Zeki Üngör zurück.

Das Problem besteht darin, dass die Komposition, für die Üngör diverse europäische Elemente nutzte, voller prosodischer Fehler steckt. So fiel es den an den Janitscharenrhythmus gewöhnten Generationen äußerst schwer, sie korrekt zu intonieren.

Was die politische Dimension der Debatte betrifft, so versucht Erdoğan seit Langem, sich auf jedem Gebiet mit Atatürk zu messen, wozu er kleinere symbolische Schritte unternimmt. Seine in Atatürks bescheidenem Palast angetretene Präsidentschaft verlegte er in ein neu errichtetes Prachtschloss. Die von Atatürk eingeführte Frackpflicht für den Parlamentspräsidenten schaffte er voller Stolz ab. Er kritisierte das lateinische Alphabet, den Gebetsruf auf Türkisch, das Kopftuchverbot. Er rühmte sich, mehr Eisenbahntrassen als Atatürk gebaut zu haben. In einigen Rathäusern wurden Bilder Atatürks abgehängt und durch Bilder Erdoğans ersetzt.

Die Debatte um die Nationalhymne spiegelt auch Erdoğans Ambitionen, sich einen eigenen Marsch schreiben zu lassen. Dieser Ehrgeiz weckt bei den mit den Errungenschaften der Republik aufgewachsenen Generationen einige Besorgnis. Mut macht ihnen allerdings der erste Vers der Hymne, er beginnt mit dem schönen Wort "getrost".

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe