"Ostern ist das neue Weihnachten." Über diesen Satz stolperte ich kürzlich in irgendeiner Zeitschrift. Ein Trendforscher wurde damit zitiert. Mit Blick auf das Wetter könnte der Mann in diesem Jahr damit bedauerlicherweise recht haben. Nach diesem garstigen Outdoor-Phänomen der letzten Tage ist man doch ein wenig entnervt. Selbst die von mir gepriesene Buchmesse in Leipzig blieb auch aufgrund des Schnees hinter ihren eigenen Erwartungen zurück: erstmals seit Langem kein neuer Besucherrekord.

Nicht nur die Messegäste und -aussteller empfanden den erneuten Wintereinbruch verständlicherweise als grausam und hinderlich, besonders vor dem Hintergrund eines gerade noch in den Knochen steckenden Frühlingswochenendes, an dem die Sonne übermütig alle Zielvorgaben überboten hatte, die der Wetterbericht mit ihr vereinbart hatte. Vor meinem inneren Auge erschienen bereits Bilder davon, wie in nur wenigen Wochen eine bezaubernd weiß-rosa Blütenverwandtschaft mit ihrer ganzen glänzenden Pracht auf den Straßen explodieren würde.

Ermutigt von dieser angenehmen Frühlings-Preview, genas auch ich in der warmen Luft selber umgehend von einer lästigen Grippe und schlich nicht mehr ganz so schwächelnd durchs Gedränge. Für diese Tage wollten alle raus in die Welt vorm Fenster. Das einte uns irgendwie, empfand ich. Und dennoch fiel mir auf: Die meisten der Passanten schleppten sich mürrisch umher. Kaum einer lachte oder scherzte mit der Begleitperson, missmutig oder leer waren viele Gesichter.

"Verdammt", möchte man da rufen, "was braucht es denn nun noch zum Frohsinn?!"

Besieht man ein paar Eckpunkte der kommenden Zeit, wird schließlich rasch offenbar, dass bei Weitem nicht alles so desaströs ist in unserem Land. In zehn Tagen zum Beispiel ist tatsächlich Ostern, auch wenn nicht alle gleichermaßen davon profitieren werden.

Während viele von uns dann innehalten dürfen, Erwerbstätigkeit und andere lästige Pflicht hinter sich lassen, müssen einige nämlich noch ran: Der Handel zum Beispiel hat gefälligst zu Hochform aufzulaufen und eine Rekordsumme an verkauften Schokoladenosterhasen zu erreichen. Ärzte und medizinisches Personal müssen wie stets wachen Sinnes am Start bleiben, um Gallenkoliken und anderes Ungemach zu lindern. Mitarbeiter der Deutschen Bahn werden eine erhöhte Anzahl an Fahrgästen zu beschwichtigen haben.

Vielleicht waren ja manche der von mir wahrgenommenen Passanten aus purer Vorfreude darüber schon innerlich erkältet, andere reagierten sich bereits auf ihre Weise ab:

Vor einem Spielzeugladen nölte ein Vater seine Frau und seine Kinder aufs Grantigste voll, weil die Familie einen monströsen Plüschtiger erworben hatte. Warum genau er nölte, bleibt im Dunkeln. Er schrie etwas von "überteuert" und dann eine seiner etwa fünf- bis achtjährigen Töchter an, sie seien es doch, die immer von der Umwelt redeten, und jetzt kauften sie sich so ein "Scheißplastikteil", das andere Kinder zusammengenäht hätten.

Ich sah rasch ein: Der Mann hatte recht. Ich sah auch, der Mann war nicht per se böse, obwohl er gerade einen ziemlich strengen Zug um den Mund besaß und nicht zu bemerken schien, wie sehr sich die Kinder an das heikle Plüschobjekt kuschelten.