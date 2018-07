Ein dünner Zaun aus rostigem Stacheldraht trennt Jim Chiltons Ranch von Mexiko. Der Farmer lehnt sein Gewehr an einen Pfosten auf der amerikanischen Seite, in Arizona, und geht in die Knie. Den unteren Strang des Drahtes hebt er ein wenig an. Zehn Sekunden, dann ist er hindurchgekrochen. "Jetzt bin ich in Mexiko!", ruft er herüber. "Wenn ich das mit 77 Jahren kann, kann es ein 17-Jähriger erst recht." Über neun Kilometer hinweg verläuft dieser Grenzzaun an Chiltons Ranch entlang.

Er sagt, er habe schon vor zehn Jahren die Idee gehabt, eine Mauer zu bauen. Und er sei stocksauer auf den früheren Präsidenten Barack Obama, weil der die Idee nie umgesetzt hat. Obama habe nur in der Nähe der Städte unüberwindliche Zäune hochziehen lassen und so die Drogenschmuggler und Einwanderer an andere Orte umgelenkt, zum Beispiel nach Arivaca im US-Bundesstaat Arizona, auf seine Ranch.

Chilton hat sich auf die Zucht von Rindern spezialisiert. Knapp tausend Mutterkühe besitzt er. Im Frühling kalben seine Tiere, bis zum Herbst dürfen sie auf der Weide grasen. Wenn die Kälber rund 230 Kilogramm wiegen, verkauft Chilton sie weiter, meistens in den Mittleren Westen der USA. Dort verdoppeln sie ihr Gewicht und wechseln dann erneut den Besitzer, bis sie irgendwann bis zu 550 Kilogramm wiegen und schließlich als Steaks enden. Chilton steht am Anfang dieser Kette. "Es ist ein hartes Geschäft, die Gewinnmargen sind klein. Immerhin reicht das Geld, um hier zu leben und unsere Tradition fortzuführen."

Doch Chilton sieht sein Cowboy-Idyll gefährdet. "Die mexikanischen Schmuggler transportieren ihre Drogen mitten über meine Ranch", sagt er.

"Die Rucksäcke sind prall gefüllt mit Marihuana, Kokain oder Heroin"

Sein Idyll, das ist eine Fläche von 22.000 Hektar Land, so groß wie Stuttgart. Den Großteil hat er vom US-Forstdienst und vom Bundesstaat Arizona gepachtet, ein kleiner Teil des Landes gehört ihm selbst. Mittendrin steht das Hauptquartier seiner Ranch, ein weitläufiger Gebäudekomplex, dessen Herzstück Chiltons Wohnhaus bildet. Er hat es im mexikanischen Stil bauen lassen, terrakottabraun, damit es mit der Natur harmoniert. Die Umgebung überblickt er aus einem Turmzimmer mit kreisrunder Fensterfront.

Mauer zu Mexiko Ständig Ärger mit El Chapo Drogen Das Sinaloa-Kartell, das dem Rancher Chilton offenbar Probleme bereitet, wurde lange von dem Drogenboss Joaquín Guzmán kommandiert – auch El Chapo genannt. Der sitzt seit seiner Festnahme 2016 im Gefängnis, doch bis heute gehört seine Bande zu den mächtigsten Drogenorganisationen weltweit. Sie bringt jedes Jahr tonnenweise Kokain in die USA. Solarplatten Als Landbesitzer würde Chilton wohl auch von der Mauer profitieren, weil der Staat ihn für den Bau auf seinem Grundstück entschädigen müsste. Er sagt, viel käme dabei nicht herum. Dafür sei sein Grundbesitz zu klein. Eine Finanzierungsidee Trumps für die Mauer gefällt Chilton besonders gut. Der Präsident hatte verkündet, sie könnte mit Solarplatten verkleidet werden, um Strom zu erzeugen. Quellenhinweis Der Artikel beruht auf Recherchen für das Buch Ausgeträumt, Amerika? von Jan Philipp Burgard, das am 13. März im Rowohlt Verlag erschienen ist.

Der Cowboy ist 77 Jahre alt, doch sein fester Händedruck und seine kräftige Statur lassen ihn deutlich jünger wirken. Er läuft tatsächlich so breitbeinig, wie man es von Cowboys aus den Westernfilmen kennt, und er hat eine einfache Erklärung dafür: "Ich laufe keinen Meter, den ich auch reiten kann."

Auf der Ranch lebt er mit seiner Frau, die beiden Söhne sind schon lange aus dem Haus. Chilton trägt jeden Tag Cowboystiefel, Jeans und ein Hemd – und einen weißen Cowboyhut, den er höchstens im Flugzeug absetzt. Doch das Aussehen, sagt Jim Chilton, sage nicht viel aus über einen Mann.

Ein guter Cowboy zeichne sich vielmehr durch fünf Eigenschaften aus. Er könne Schmerzen ertragen und reibe sich auf für seine Ranch. Er schieße ordentlich, er sage die Wahrheit und spreche auch unbequeme Wahrheiten aus. Über sich selbst sagt Chilton, dass er ein guter Cowboy sei.

Vor seiner Haustür hat er mindestens dreißig Paar Schuhe aufgereiht, als wären sie eine Dekoration. Schmuggler und Flüchtlinge haben sie auf Jims Grundstück zurückgelassen. Diese Schuhe sind Sonderanfertigungen, die keine Spuren im Boden hinterlassen sollen. Sie sehen wie eine Mischung aus Turnschuhen und Pantoffeln aus. Im Hausflur wacht ein ausgestopfter Puma, den Chilton mal draußen in der Wüste erlegt hat.