Der Videobeweis verändert den Fußball. Er erweitert das Repertoire der Gesten und steigert die Raffinesse der Laufwege. Man sieht das immer öfter: Ein Fußballspieler hört mitten im Spurt auf zu rennen, er will nicht mehr gegenpressen, stattdessen erhebt er Klage. Mit ausgestreckten Armen und erhobenen Zeigefingern malt er ein abgerundetes Viereck, die Silhouette eines Bildschirms, in die Luft. Soll heißen: So geht’s nicht, Schiri! Du hast gepennt. Was gerade geschah, war oberfaul, das müssen wir uns noch einmal ansehen.

Früher war "Schiedsrichter ans Telefon" die gängige Spottformel, mit der das Stadionvolk den Pfeifenmann freundlich zum Teufel wünschte. Heute lautet der Befehl: Schiri zum Bildschirm! Der Videobeweis hat dem Fußball ein unerbittliches Kurzzeitgedächtnis gegeben. Nichts lässt sich mehr vertuschen, vor dem Monitor sind alle gleich. Der Schiedsrichter trabt also zum Bildschirm am Spielfeldrand und verwandelt sich für Sekunden in einen einfachen Fernsehzuschauer. Er muss jetzt sehr tapfer sein. Während er die strittige Szene studiert, brütet das Stadion, wie ein allein gelassenes Kind, in seinem Rücken Zorn und Verachtung aus. Endlich wendet der schwarze Mann sich wieder zu uns, auch er macht nun mit langen Zeigefingern die Bildschirmgeste – und fällt sein Urteil: Es war kein Handspiel, es war doch Abseits, das Tor war irregulär.

Während man als TV-Zuschauer den Schiedsrichter beim Betrachten des Bildschirms sieht, wird ihm auf einem kleinen Bildschirmfenster die Kommandozentrale gezeigt, mit welcher der Referee nun kommuniziert: Es ist ein Blick ins Allerheiligste der Fußballwelt, in den Kontrollraum von Köln. Von dort kommen die Bilder, die der Referee sieht. Dieser Raum wird beherrscht von Weisen, die die Wahrheit kennen, sie aber nicht sagen dürfen.

Soeben wurde nun bekannt: Auch bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland soll der Videobeweis zum Einsatz kommen. Es wird in Moskau einen Videokontrollraum geben, in dem das Filmmaterial aller Turnierspiele zusammenläuft. Zweifellos wird dieser Raum der heißeste Ort der WM sein. Denn in Russland unterliegt ja jedes relevante Geschehen der Regie von Geheimdiensten. Der Präsident des Landes ist ein von Erfahrung gegerbter KGB-Mann, und wer in Moskau zu müde für die Agententätigkeit ist, der kann immer noch Abgeordneter werden. Es ist deshalb unvorstellbar, dass sich die wahren Herrscher Russlands ausgerechnet im wichtigsten aller Bereiche, dem Fußball, das Heft aus der Hand nehmen lassen werden. Kurzum: Sie werden auch im Videokontrollraum die Oberkontrolle behalten.

Was aber, wenn sie bei der WM die Bildregie übernehmen? Vielleicht sind russische Agenten schon seit Wochen dabei, in unterirdischen Filmateliers Strafraumszenen, Fouls, Abseitssituationen zu drehen, die sie den Schiedsrichtern dann im Sommer auf den Monitor spielen.

Kann es sein, dass Moskauer Laienschauspieler in den Fußballtrikots aller teilnehmenden Länder die ganze WM schon jetzt in groben Zügen produzieren? Sodass der Kontrollraum in Moskau im entscheidenden Moment statt der strittigen Szene aus dem Livespiel eine gefälschte zeigen kann? Dass der Referee gar nicht das aktuelle Handspiel begutachtet, sondern ein geprobtes, gespieltes, gefaktes?

Aber wir wollen nicht schwarzmalen; es könnte auch ganz anders kommen. Der Videobeweis hat bereits den Fußball verändert, manche sagen: zum Besseren, und vielleicht wird er auch die russische Gesellschaft verändern. Es könnte die Geste der Zukunft auf den Straßen Moskaus werden: der mit ausgestreckten Armen und erhobenen Zeigefingern empört in die Luft gemalte Bildschirm. Mit dem die kleinen Leute den Mächtigen sagen: Stopp, das glauben wir nicht. Das wollen wir uns noch mal anschauen.

Im russischen Verkehrsalltag gilt der Videobeweis übrigens schon längst. Unter Autolenkern herrscht das Recht des Stärkeren und der Unfallflüchtigen, und wer sich gegen Ärger wappnen will, stellt sich sicherheitshalber eine Kamera aufs Armaturenbrett und filmt die eigene Autofahrt. Falls er in einen Unfall verwickelt wird, kann er mit seinen Aufnahmen beweisen, dass der andere Schuld hat. Sofern der Unfallgegner kein KGB-Agent ist, versteht sich. Denn der hat im Zweifelsfall das bessere Filmmaterial.